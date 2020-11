Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die neuerlichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland wirken sich auch auf die Musiker der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach aus. Sie stehen nun wieder vor abgesagten Konzerten, nachdem sie schon im Frühjahr eine Zwangspause einlegen mussten und gerade erst mit coronakonformen Konzerten wieder begonnen hatten.

Wir sprachen mit Matthias Pohle vom Bereich Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit beim länderübergreifenden Orchester, was nun für die Musiker der Philharmonie ansteht und wo die aktuellen Probleme liegen.

Wie viele Konzerte fallen aufgrund der Einschränkungen jetzt für die Philharmonie aus?

Im November sind es 20 Konzerte – ursprünglich geplante und auch bereits umgeplante. Die Familienkonzerte in Zeulenroda und Gera konnten wir verschieben. Sie sollen nun im Januar 2021 stattfinden: Gera am 24., Zeulenroda am 31. Das 3. Sinfoniekonzert, welches wie die anderen bereits auf fünf Termine ausgeweitet wurde, fällt ebenfalls leider aus. Die Besucher können bereits erworbene Tickets auf Folgekonzerte anrechnen lassen.

Was ist derzeit das größte Problem für die Philharmonie?

Die Planungsunsicherheit – mit viel Kreativität, Geduld und Zuversicht arbeiten wir am Programm für Dezember, ohne zu wissen, was davon stattfinden kann. Die geltenden Regeln sind sicher notwendig, machen die Vorbereitung für Konzerte aber fast unmöglich. Hoher Aufwand und höhere Kosten bei wesentlich geringeren Einnahmen wirken sich negativ auf den Gesamthaushalt der Philharmonie aus.

Was machen die Musiker derzeit?

Wir nutzen die Zeit für Proben, um die Konzerte im Dezember intensiv vorzubereiten. Natürlich finden auch diese unter strengen Hygieneauflagen statt.