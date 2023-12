200 Mädchen und Jungen beim Turnier im Kreis Greiz dabei

Nikolausturnier in der Triebeser Freizeithalle mit 300 Treilnehmer aus 13 Vereinen. Die Schrittgruppe 4 bestand ausnahmslos aus Debütantinnen aus Pahren mit Alea Wiese, Marie Gaßmann, Francesca Kaufmann, Gwendolyne Sachs, Leonie Sagert, Emily Maaß, Renee Muck und Pauline Krause

Zeulenroda-Triebes Zum Nikolausturnier in Zeulenroda-Triebes nahmen 13 Vereine mit Nikoläusen, Piraten, Raumfahrer, Ballerinen, Cowgirls teil

In der Sport- und Freizeithalle in Triebes fand das Nikolausturnier der Voltigierer statt. Ausgerichtet wurde es durch denJugend- und Pferdesportverein Pahren. Mit 200 Startern aus 13 verschiedenen Vereinen war die Turnhalle voll ausgelastet, zumal durch die derzeitigen Bauarbeiten der Platz zusätzlich noch eingeschränkt war.

Spaß am Sport stand an erster Stelle

Das sollte den Spaß am Sport mit dem Holzpferd und akrobatischen Übungen nicht trüben. Im bunten Gewühl der vielen großen und kleinen Voltigierer konnte man Piraten, Raumfahrer, Ballerinen, Cowgirls, Weihnachtsmänner, Märchenfiguren, exotische Tiere und vieles mehr erleben. Die jungen Sportler gestalten ihre Küren nach einem Motto, das durch Musik, Kostüm und der entsprechenden künstlerischen Umsetzung dem Publikum und den Wertungsrichtern dargeboten wird.

In acht Kategorien gewertet

Mathilda Süß und Neele Muck erzielten für ihre Übung einen dritten Platz Foto: Bernd Glassmann

Insgesamt wurde in acht verschiedenen Kategorien geprüft, in denen fast überall Pahrener Voltis mit am Start waren. Die Gruppe Pahren 4 (Schrittgruppe), die aus den Debütantinnen Alea Wiese, Marie Gaßmann, Francesca Kaufmann, Gwendolyne Sachs, Leonie Sagert, Emily Maaß, Renee Muck und Pauline Krause bestand, konnte sich über den 5. Platz freuen.

In jeder Kategorie waren die Pahrener Sportler vertreten

Ebenfalls als Schrittgruppe war die Gruppe Pahren 3 mit Mariko Schwarz, Lene Daßler, Frieda Heuschkel, Helena Kaufmann und Marietta Süß. Sie belegten einen vierten Platz. Bei den Einzelwertungen freuten sich Aline Burger über den 7. Platz und Lena Wagner über den 5. Platz.

Teilnehmer zeigten sich bestens in Form

Ihren Einstieg in der Kategorie Schrittdoppel feierten Marietta Süß und Renee Muck mit einem 11. Platz. Weiterhin waren Frieda

Heuschkel und Mariko Schwarz mit dem 10. Platz, Gwendolyne Sachs und Lena Wagner mit dem 6. Platz und Lene Daßler und Helena Kaufmann mit dem 5. Platz erfolgreich Diese vier Doppel konnten alle Wertnoten über 7,2 erreichen. Sieger

in dieser Prüfung mit einer sensationellen Wertung von 9,4 Punkten (von maximal 10 möglichen) wurden Mathilda Süß und Neele Muck aus Pahren.

Ein erster Platz im Galoppdoppel ging nach Pahren

Unter den 15 Paaren, im Galoppdoppel, konnten Olivia und Rosalie Weber den 5. Platz, Aline Burger und Felicitas Lutz den 4. Platz und Lina Daßler und Lina Hoppert den 3. Platz erobern. Der 1. Platz ging bei den Galoppdoppeln an Mia Wetzel und Lara Biedermann vom JPSV Pahren. Auch bei den Galoppeinzeln freuten sich Noémie Pausé über den 5. Platz, Felicitas Lutz über den 3. Platz und Mora Barthold über den 2. Platz.

Pahrener schlossen auch im Galoppdoppel gut ab

Lina Daßler, Lina Hoppert und Noémie Pausé belegte den 4. Platz und die Gruppe Pahren 1 mit Toni Knoche, Alina Grieser, Mia Wetzel, Lara Biedermann, Mathilda Süß, Neele Muck, Mora Barthold und Sarah Feistel den 3. Platz. Der Dank geht an alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, an die Trainerinnen Jana Knoche, Doreen Sturm, Sissy Daßler und Babett Biedermann und an die vielen Helfer, die beim Ein- und Ausräumen der Halle und mehr fleißig geholfen haben.