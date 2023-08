23-Jährige aus Kleinreinsdorf als Jungunternehmerin gekürt

Greiz/Kleinreinsdorf. Mit nur 22 Jahren übernahm Emma Ehrhardt die gleichnamige Bäckerei. Ausgezeichnet wurde sie nun beim Unternehmergrillfest des Landkreises Greiz.

Die gerade einmal 23-jährige Emma Ehrhardt aus Kleinreinsdorf ist die diesjährige Preisträgerin des Jung- und Kleinunternehmerpreises des Landkreises Greiz. Beim Unternehmergrillfest überreichte ihr die Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), nicht nur eine Urkunde sondern auch ein Preisgeld über 1500 Euro, das die Sparkasse Gera-Greiz gestiftet hatte. Zuvor hatte eine Jury über die Vergabe entschieden, das Ergebnis sei „mehr als eindeutig“ gewesen.

Tradition und neue Wege

Emma Ehrhardt ist eine würdige Preisträgerin. Bereits mit 22 Jahren übernahm sie die Kleinreinsdorfer Bäckerei gleichen Namens von ihrer Mutter, nachdem sie dort aufgewachsen war und schon im Tragetuch mit in der Backstube war. Sie ist nun bereits die fünfte Generation, die die Bäckerei mit ihrem kleinen Team leitet – insgesamt erstreckt sich die Geschichte des Traditionsbetriebes über 110 Jahre. Bereits in ihrer Ausbildung bewies sie nicht nur die Liebe zu ihrem Handwerk sondern auch ihr Können: Sie wurde 2018 mit ihrer Gesellenprüfung die beste Jungbäckerin Thüringens, später machte sie in Zeulenroda ihren Meister.

Seitdem verbindet sie in Kleinreinsdorf Tradition – wie die beliebten Butterschiffchen der Bäckerei, deren genaues Rezept ist seit fast 100 Jahren Familiengeheimnis ist – mit neuen Wegen und „möchte auch anderen jungen Leuten die Liebe zur Arbeit mit den eigenen Händen vermitteln“, wie die Landrätin sagte. Bereits sechs Praktikanten konnten sich unter ihr ausprobieren, nächstes Jahr soll der erste Auszubildende kommen.

Ebenfalls habe die Jury – in der unter anderem Vertreter von Handwerks- und Handelskammer, von der Sparkasse und von der Wirtschaftsförderung des Landkreises saßen – überzeugt, dass sie nicht nur mit ihrer Bäckerei in Kleinreinsdorf angesiedelt, sondern auch fest im Ort verwurzelt ist. „Wie selbstverständlich unterstützt sie zwei Vereine in Kleinreinsdorf – sei es als aktives Mitglied oder auch bei den Veranstaltungen des Turnvereins und der Freiwilligen Feuerwehr, bei denen sie sich ehrenamtlich einbringt und vor allem um das leibliche Wohl der Mitglieder und Besucher kümmert“, lobte Schweinsburg die junge, engagierte Kleinreinsdorferin.

Der Klein- und Jungunternehmerpreis wird traditionell zum Grillfest für Unternehmergeist und Engagement in der Region vergeben, diesmal bereits zum 13. Mal. Nominiert waren insgesamt acht Unternehmer.

Eingeladen zum Fest hatte die Landrätin in die Vereinsbrauerei Greiz – nach aller Voraussicht zum letzten Mal, weil sie bei der nächsten Wahl nicht noch einmal antreten kann. Es ist immer ein Abend, der auch der Anerkennung der Unternehmer im Landkreis dienen soll, die sich in der Heimat und für die Einwohner engagieren und teilweise schon seit vielen Jahrzehnten gegen alle Widrigkeiten ankämpfen. „Sie wissen, was Verantwortung heißt und stehen dazu zum Guten und zum Schlechten“, so Schweinsburg an die Firmenleiter und -mitarbeiter gewandt. „Sie erkennen Chancen, wo andere Probleme sehen.“