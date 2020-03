Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

23 Junggesellen erhalten ihre Zeugnisse

Gera. Thüringen hat 23 neue Land- und Baumaschinenmechatroniker. Die jungen Männer und mit Celin Dietzel auch eine junge Frau, erhielten in Gera-Aga ihre Gesellenbriefe und wurden feierlich freigesprochen. Darüber informiert die Handwerkskammer Ostthüringen.

Die frisch gebackenen Junggesellen als Land- und Baumaschinenmechatroniker beim Gruppenbild mit den Ehrengästen. Foto: André Kühne

Landesinnungsmeister Torsten Juch würdigte die Leistungen der 23 Junggesellen und ist sich sicher, dass so dem Handwerk wieder hervorragend ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen. Gerade bei den Land- und Baumaschinenmechatronikern habe der technologische Fortschritt Einzug gehalten. Wo früher noch mit schweren Werkzeugen gearbeitet wurde, komme heute modernste Computer- und Diagnosetechnik zum Einsatz. „Die Zukunft liegt in kleinen, intelligenten und effizienten Arbeitsmitteln, wie beispielsweise Drohnen und Feldroboter“, so der Landesinnungsmeister.

Der Vizepräsident des Thüringer Landtages, Dirk Bergner (FDP), betonte, dass die Menschen gerade dem Handwerk Dank seiner regionalen Verwurzelung und familiären Prägung vertrauen. „Hier kann sich die Politik so manches abschauen“, sagte er augenzwinkernd. Die Digitalisierung biete zudem eine Chance, junge Menschen mit hoher Technikaffinität fürs Handwerk zu begeistern. Auch der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, ist stolz auf die neuen Fachkräfte. „Wir Landwirte kämpfen Tag für Tag mit dem Wetter, der Politik und den Maschinen. Da brauchen wir Sie als junge Spezialisten für einen sicheren Service rund um unsere Land- und Baumaschinen“, erklärt er. Mit Paul Katze, Service- und Technikzentrum (STZ) GmbH in Triptis, Kevin Zapfe,Luge GmbH in Uhlstädt-Kirchhasel sowie Martin Kuchenbuch, FFI GmbH in Nohra wurden die drei besten Junggesellen des Jahrgangs geehrt.