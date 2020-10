25 Jahre neuer Omnibus-Betriebshof in Zeulenroda

Die Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz kann auf 25 Jahre Bestehen ihrer Niederlassung in Zeulenroda zurückblicken. Am 9. Juni 1995 wurde Einzug gefeiert im neu errichteten Omnibusbetriebshof der PRG Greiz an der Industriestraße 13 im Gewerbegebiet II Zeulenroda.

„Mit Pauken und Trompeten, mit Sekt, Dankesworten und viel Lob wurde gestern Mittag die Einweihung der Zeulenrodaer Niederlassung der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz vollzogen,“ so der Beginn des Artikels in der Ausgabe der OTZ vom nächsten Tag.

In der folgenden Woche begannen die damals 35 Mitarbeiter ihren Dienst in der neuen Arbeitsstelle, zu der genau ein Jahr zuvor der erste Spatenstich erfolgte. Der geschah mit prominenter Unterstützung. Neben den beiden damaligen Landräten Jens Geißler für den Landkreis Greiz und Martina Schweinsburg für den Landkreis Zeulenroda griff auch der damalige Thüringer Ministerpräsident Bernhard Vogel zum Spaten. Bereits am 22. September 1994 konnte Richtfest gefeiert werden.

Vorbei war damit endlich die Zeit der Provisorien, die mit dem Verkauf des alten Verkehrshofes in der Triebeser Straße durch die Treuhand, gut vier Jahre zuvor, begonnen hatte. „Nach langen Verhandlungen mit der Treuhand sei man abgespeist worden und fristete im benachbarten Weißendorf ein Dasein zur Miete und in Bürocontainern“, so der damalige Geschäftsführer Hans-Werner Uhlmann.

Zunächst wurden die Busse in Weißendorf auf dem Gelände der ehemaligen LPG in deren Hallen und auf dem Freigelände abgestellt. Auch dort musste man wieder weichen und zog noch einmal um auf die Freifläche der benachbarten Z & W Autoservice GmbH & CoKG.

Nicht der erste Umzug in der Geschichte des Kraftverkehrs in Zeulenroda. Aufgrund des Baus der Zeulenrodaer Talsperre von 1968 bis 1975, musste der damalige Standort des Kraftverkehrs im Alaunwerk, die Omnibusse standen auch auf einem Gelände in der Windmühlenstraße, aufgegeben werden und machte den Neubau eines Verkehrshofes am anderen Ende der Stadt in Richtung Triebes notwendig.

Der erste Spatenstich dazu erfolgte am 21. März 1968. Konzipiert war das Objekt für über 100 Busse und Lkws. Das Richtfest fand am 8. Oktober 1971 statt. Ab dem 31. August 1973 standen die ersten Busse auf dem Verkehrshof Zeulenroda an der Triebeser Straße. Damals konnte noch keiner ahnen, dass das für damalige Verhältnisse hochmoderne Betriebsgelände nicht einmal 20 Jahre durch den damals noch unter Kraftverkehr Greiz laufenden Verkehrsbetrieb genutzt werden sollte. Doch nun konnte sich Geschäftsführer Uhlmann zusammen mit Bauleiter Walter Rudorf, den Busfahrern, Werkstattmitarbeitern und Büroangestellten freuen, diesen modernen Betriebshof in Besitz nehmen zu können. Der symbolische Schlüssel wurde an den frisch ernannten Niederlassungsleiter Joachim Rohrer weitergegeben, der diese Funktion bis 2019 ausübte.

Es wurden rund fünf Millionen Mark in die Hand genommen, um auf dem 8000 Quadratmeter großen Areal Büro- und Sozialräume, einen Werkstattbereich, Waschanlage, Abstellhalle und eine Tankstelle zu errichten. Zu 75 Prozent wurde das Projekt vom Freistaat Thüringen gefördert. Mit dem Neubau wurde auch die Außenstelle Auma der PRG mit in den Standort Zeulenroda integriert. Diese war 1992 vom ehemaligen Kraftverkehr Schleiz zur PRG gekommen. In 25 Jahren Betrieb hat sich das äußere Antlitz der Betriebsstätte im Grunde nicht verändert. Dennoch gab es über einen so langen Zeitraum natürlich Veränderungen. Kein Bus von damals ist mehr im heutigen Bestand, der im Laufe der Jahre immer wieder optimiert wurde. Auch der Einsatz und die Überwachung der in Zeulenroda stationierten Busse erfolgt längst von der zentralen Leitstelle in Greiz.