Im Rahmen des Kirchweih-Gottesdienstes übergab der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (r)dem Kirchenratsvorsitzenden Matthias Singer eine Spende in Höhe von 6000 Euro

Greiz-Reinsdorf. Greizer Bürgermeister übergibt Spende an Kirchenratsvorsitzenden.

300 Jahre Kirchweih in Greiz-Reinsdorf gefeiert

Am Sonntagnachmittag erklangen in Greiz-Reinsdorf die Kirchenglocken. Sie läuteten den feierlichen Kirchweih-Gottesdienst ein. Pandemiebedingt erfolgte der Gottesdienst in kleinem Rahmen und auch die eigentliche Feier im Anschluss entfiel, soll aber laut Pfarrer Friedhard Kummer nachgeholt werden.