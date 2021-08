32 Kisten Bier aus Sportlerheim gestohlen

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Greiz.

32 Kisten Bier aus Sportlerheim in Paitzdorf gestohlen

Insgesamt 32 Kisten Bier stahlen und bekannte Täter am Wochenende aus dem Sportlerheim in Paitzdorf. In der Zeit vom 28. zum 29. August gelangten die Diebe gewaltsam ins Innere des Gebäudes und verursachten Sachschaden. Dort stahlen sie dann die Bierkästen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Greizer Polizei sucht nach Zeugen unter Tel. 03661 / 6210.

Simson S51 gestohlen

Den Diebstahl seiner Simson S51 meldete am Sonntag in Wünschendorf an der Elster der 49-jährige Eigentümer der Greizer Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Diebe in der Zeit vom 28. zum 29. August Zutritt zum Grundstück des Eigentümers in der Fuchstalstraße und stahlen das angeschlossene Moped. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) sucht Zeugen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen