35 Heinriche, ein Pferd und ein Brunnen

„Zu DDR-Zeiten haben hier 200 Familien gewohnt“, sagt Bernd Heisig. Der Greizer weiß zwar einiges über das Obere Schloss, doch an einer Führung durch das Areal habe er noch nie teilgenommen, sagte er am Sonnabend. Das durfte für die meisten der 49 Gäste plus einem Hund ebenso gegolten haben.

Und so durfte sich Gisela Peter, die schon seit 18 Jahren Besucher über den fürstlichen Boden führt, des Interesses sicher sein.

Dabei ist die Geschichte mit den zwei Linien der fürstlichen Reuß-Brüder verwirrend. Über 300 Jahre haben die Brüder der älteren und jüngeren Linie auf dem Felsen zusammengewohnt. Die Stadt Greiz hatten sie geteilt und wer die Schlossbrücke in die Neu- oder in die Altstadt überqueren wollte, musste Zoll bezahlen.

Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte Reuß zu den kleinsten und zersplitterten Fürstentümern Deutschlands. Die vererbten Ländereien wurden immer schmaler. Die Heinriche immer mehr.

Die Zeta-Eiche und das Pferd

Wie Gisela Peter sagte, sei man bei der letzten Stammbaumerhebung auf 35 Heinriche gekommen. Und einer dieser Heinriche, der VI., war ein tapferer Krieger, sei aber 1697 schwer verletzt worden. Er starb. Sein Pferd überlebte ihn um 30 Jahre. Als dieses wackere Ross das zeitliche segnete, begrub man ihn auf dem Reitplatz und pflanzte eine Eiche. Die Zeta-Eiche steht noch heute. Was mit dem Pferd ist, kann man nur vermuten.

Es sind diese Geschichten, die einen Schlossrundgang so kurzweilig machen und begeistern. Und die Gästeführerin hatte einige Geschichten auf Lager.

So auch von der Liebe wieder eines anderen Heinrichs, der seiner Frau Sophie, die als Wohltäterin der Armen galt, das weithin sichtbare weiße Kreuz an die Stelle setzte, wo sie am liebsten das Schloss und die Elster betrachtete. „Prinzessin Sophie ist nicht in die Tiefe gestürzt, sie war krank und früh gestorben“, räumte Gisela Peter mit einer Legende auf. Aber, dass dieser XX. Fürst sie über alles geliebt habe, das reicht ja auch.

Sanierte und hinfällige Gebäude

Der Spaziergang zieht in eineinhalb Stunden vom Kassenhaus, wo Steuern abzugeben waren, zum Gefängnis mit grauslicher Zelle für manchmal zehn Delinquenten ohne Decke und hygienefrei. Er reicht vom Torhaus über die Mangelstube, den Laubengang bis hin zum Schlossbrunnen.

Nicht alles ist blank geputzt. Die sanierten Gebäude zu sehen, ist eine Augenweide, die hinfälligen tun den Augen weh. Aber die Stadt Greiz kann nur so viel tun, wie sie Geld hat. Ein Schloss zu besitzen, ist heutzutage kaum eine Freude. Nicht immer reichen die Fördermittel von Land, Bund oder EU aus, um alles in Ordnung zu bringen. So steht das sanierte prachtvolle Kassenhaus gegenüber dem heruntergekommenen Kavaliershaus. Dennoch. Das bereits Geschaffte ist immens. In der ehemaligen Orangerie wohnen Familien. Im Südflügel des Schlosses - dort, wo seit 2010 das Museum beheimatet ist - ist eine riesige Sanierungsaufgabe auf felsig, ewig feuchtem Untergrund und die Wiederaufweitung verbauter Räume im Innern gelungen.

Wer außen herum spaziert und durch die schmalen Gassen geht, kann sich die Probleme jeglicher Bauarbeiten überhaupt erst einmal vorstellen. Dort oben kann kein Kran oder Laster agieren. Alles muss umgewuchtet werden, teils auf den Schultern getragen, wie die Balken für den Dachstuhl.

Mit Freude Brunnen entdecken

Dass bei Sanierung- oder Umbauarbeiten auch Neues hervortritt, präsentierte Gisela Peter am Brunnen, von dem man bis zur Planung einer Behindertentoilette nichts wusste.

Das Schloss wird durch eine Wasserquelle vom Krankenhausberg versorgt, ein Brunnenhaus gab es nicht. Auf einem Sandstein habe man den Hinweis zum Brunnen gefunden. Allerdings, da in den Brunnen auch schmutziges Elsterwasser lief, konnte er kaum nützlich gewesen sein. Zum Ende des Rundgangs bot Gisela Peter noch Licht- und Wasserspiele in dem 55 Meter tiefen Rund. Wie Kinder starrten die Besucher durch das Gitter in die Tiefe, waren erstaunt - und von der Führung begeistert.