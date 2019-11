Bei einer Treibjagd am Donnerstag, 31. Oktober, ist im Wald bei Neumühle ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Einen entsprechenden Hinweis eines Lesers bestätigt die Landespolizeiinspektion Gera auf Nachfrage dieser Zeitung.

Der Leser hatte am besagten Tag gegen Mittag an der Straße zwischen Neumühle und Greiz einige Einsatzfahrzeuge der Rettungsambulanz und der Polizei beobachtet und hatte sich gewundert, was vorgefallen war. Später sei ihm auf seine Nachfrage mitgeteilt worden, dass bei der Treibjagd ein Mann angeschossen worden sei. Nun wundere er sich, warum in der Zeitung bisher keine dementsprechende Meldung zu dem Vorfall erschienen ist.

Wir haben seine Fragen an die Polizei weitergeleitet, die seine Angaben nun fast vollständig bestätigt. „Die Kriminalpolizei Gera hat seit dem 31. Oktober 2019 die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 45-jährigen Mannes aufgenommen“, schreibt die Polizeipressestelle auf unsere Nachfrage.

Verletzter wurdeins Krankenhaus gebracht

Nach allem, was man derzeit wisse, sei am Reformationstag gegen 9.30 Uhr im Zuge einer Treibjagd in Neumühle an der Elster zu einer „missglückten Schussabgabe“ gekommen. Geschossen hatte ein 59-Jähriger.

Der Verletzte, der dabei getroffen wurde, sei ins Krankenhaus gebracht worden. „Vor Ort sowie im Nachgang erfolgten umfangreiche Maßnahmen seitens der eingesetzten Polizeibeamten“, schreibt die Polizei weiter. Weiterhin werde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, teilt sie außerdem mit.

Die Kriminalpolizei stehe ergänzend dazu im Kontakt mit der örtlich zuständigen Jagdbehörde. Weitere Auskünfte zum laufenden Verfahren könnten derzeit nicht gegeben werden.