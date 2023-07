47. Froschparkfest in Hohenleuben steht bevor

Hohenleuben. Die Hohenleubener laden zu ganz viel Spaß rund um den Froschkönig ein.

Der Spaß und die Freude stehen zum Froschparkfest in Hohenleuben am Freitag und Samstag ganz hoch im Kurs. Am Freitag ab 18 Uhr wird in Hohenleuben am Froschpark das 47. Froschparkfest mit Tanz mit Leo’s Disko und „L-Quadrat“ gestartet.

Am Samstag geht es zur besten Mittagszeit weiter. Beim Essen aus der Gulaschkanone können sich die Gäste ebenso wie die Teilnehmer am Wettbewerb um den Froschkönig oder die -königin stärken. Doch bevor der lustige Wettstreit gegen 18 Uhr startet, hält die Froschparkgesellschaft, der veranstaltende Verein, noch ein buntes Nachmittagsprogramm bereit mit Zauberkünstler „Sven M“ aus Pöllwitz und dem Duo of Roads.

Gegen 18 Uhr wird es dann am Froschparkteich feuchtfröhlich. Die Teilnehmer begeben sich in ihren Behältern aufs Gewässer, müssen einen Parcours absolvieren, der an lustigen Hindernissen kaum zu überbieten ist. Klaus Schwolow, Vorsitzender des Vereins, ruft alle Bewerberinnen um die Froschkönigin auf, sich Samstag bis 14 Uhr noch anzumelden. „Erfahrungsgemäß verstehen es die weiblichen Teilnehmerinnen mit ihren eleganten Posen den Parcours zu absolvieren“, so Schwolow.