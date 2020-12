500 Euro und Traktor für Mohlsdorfer Kinder

Mohlsdorf. Die Firma Volger übergibt eine Spende an den Kindergarten im Ort, die nun ausschließlich den Kindern zugute kommt.

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Regenbogen“ in Mohlsdorf hatten in diesen Tagen gleich mehrfach Grund zum Jubeln: Marion und Klaus-Dieter Volger von der gleichnamigen Mohlsdorfer Firma übergaben der stellvertretenden Leiterin der Kindertagesstätte, Maria Geyer, einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro und einen großen Traktor mit Hänger im Wert von etwa 150 Euro.