53 Grundschulkindern in Pohlitz eine erlebnisreiche Ferienwoche bereitet

Greiz-Pohlitz. Das Kindercamp auf dem Pohlitzer Kirchengelände begeistert die Teilnehmer. Zahlreiche Betreuer waren früher selbst Camp-Kinder.

Eine erlebnisreiche Ferienwoche haben 53 Kinder der Region verlebt. Bis zum letzten Freitag hatte man ihnen ein buntes Programm offeriert, wie „Camp-Chef“ Ulrich Krause, Pfarrer der Kirchgemeinde Caselwitz, berichtet. Man habe die Camp-Woche von Montag bis Freitag ohne Übernachtung geplant. Die Kinder werden morgens gebracht und abends abgeholt.

Zwei Ausflüge wurden mit den Kindern absolviert – es ging zum Freizeitpark Starkenberg und in den Spiel-Pfarrgarten in Reuth.

„Im Freizeitpark konnten die Kinder mit Tieren arbeiten, das war fast so eine Art Zirkus, die Kinder haben Elefanten gefüttert und Kunststückchen einstudiert – mit Ponys, Dromedaren und Hunden beispielsweise“, berichtet Krause.

Am Mittwoch wurde auf dem Gelände der Pohlitzer Kirche nach einer morgendlichen Gemeinschaftsveranstaltung in Kleingruppen gebastelt, experimentiert, gespielt und Sport getrieben. Am Nachmittag standen dann Wasserspiele an – eine willkommene Abkühlung in diesen heißen Tagen.

Nach dem Ausflug nach Reuth gab es am Freitag noch einmal einen Tag auf dem Kirchengelände, zu dem am Nachmittag auch die Eltern eingeladen waren.

Die betreuten Kinder zwischen 6 und 11 Jahren kamen aus Teichwolframsdorf, Mohlsdorf, Reudnitz, Greiz, Bernsgrün und den Greizer Ortsteilen. Dabei waren auch Kinder aus dem Kinderheim sowie einige iranische Sprößlinge, die noch ganz neu in der Region sind. Neben Pfarrer Krause betreuten auch Gemeindepädagoge Christian Weißflog und 16 Ehrenamtliche die Kinder. „Unsere Betreuer sind Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren, viele waren ehemals selbst Camp-Kinder“, lacht Krause, dessen Anliegen es ist, zu vermitteln, dass alle wertvoll und von Gott geliebt sind. „Für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen ist das Camp der einzige Höhepunkt in den Ferien“, sagt Krause nachdenklich.