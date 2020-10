Einmal im Jahr gibt es im Drogeriemarkt dm die Aktion Helfer-Herzen. Fünf Prozent des Gesamtumsatzes der bundesweiten Märkte werden gesammelt und dann an Vereine gespendet. In Greiz konnte sich deswegen der Verein „Viel Farbe im Grau“ über einen beachtlichen Betrag freuen.

Insgesamt 672,78 Euro wurden am Donnerstag übergeben. „Die Sozialinitiative lief in diesem Jahr unter dem Motto Herz zeigen“, erklärte die stellvertretende Filialleiterin Michelle Thie. Man habe Projekte unterstützen wollen, in denen Menschen ehrenamtlich tätig sind, gerade weil diese durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr eine schwere Zeit haben.

Man habe das Geld an einen lokalen Verein geben wollen, um zu wissen, wo es hingeht und was damit passiert, sagte Thie. „Viel Farbe im Grau“ sei „der erste Gedanke gewesen“, zum einen, weil man sich schon von vergangenen Aktionen kannte. Zum anderen auch, weil der Verein mit seiner Arbeit besonders schwer von der Pandemie betroffen ist.

Weihnachtsüberraschung für Lebenshilfe

Seine Gelder, mit denen Wünsche von schwerkranken Kindern erfüllt werden, werden in der Hauptsache auf Märkten eingenommen, auf denen man selbsthergestellte Dinge verkauft. Die fielen aber in diesem Jahr aus, wie Tina Barth von „Viel Farbe im Grau“ bestätigte. Darunter fiel zum Beispiel das Park- und Schlossfest, auf dem man zum ersten Mal dabei sein wollte, oder das Neustadtfest, auch wenn man beim Handarbeitstag am Samstag einen Stand aufbauen will.

Daher sei man über die Spende nun natürlich besonders froh, mit der der gute Zweck unterstützt wird. Mit dem Geld will man nun Überraschungspakete für die kranken Kinder packen. Ganz speziell soll es eine Weihnachtsüberraschung für die Lebenshilfe Zeulenroda geben.

Zudem weist Barth darauf hin, dass die Vereinsmitglieder wieder jeden Montag in den Vereinsräumlichkeiten im „10arium“ in der Naumannstraße anzutreffen sind. Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr stehen sie für Fragen und Anliegen zu Verfügung, zudem können Interessierte die selbst gemachten Sachen kaufen.