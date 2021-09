7-jähriges Kind wird bei Verkehrsunfall in Weida verletzt

Weida. In Weida ist Auto mit einem 7-jährigen Kind zusammengestoßen. Nun laufen die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag aufgrund eines Unfalles mit einem verletzten Kind im Gewerbegebiet Am Schafberge in Weida zum Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es hier zum Zusammenstoß zwischen einem 67-jährigen VW-Fahrer und einem 7-jährigen Kind.

Das Mädchen wurde durch den Unfall verletzt und von anwesenden Ersthelfern versorgt. Mit einem Rettungswagen kam es in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

