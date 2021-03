7-Tage-Inzidenz im Landkreis Greiz erneut gestiegen

Greiz Die Stadt Greiz meldet die meisten Infektionen mit dem Coronavirus.

Die Infektionen mit dem Coronavirus sind im Landkreis Greiz wieder gestiegen. Wie der Landkreis meldet, liegt die 7-Tage-Inzidenz nun bei 554,4 (Stand, 25. März, 17 Uhr).

Der Stand um Mitternacht lag laut Robert-Koch-Institut noch bei 491,8 Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner.

Wie der Homepage des Landkreises zu entnehmen ist, gibt es in der Region in der Stadt Greiz mit 1072 die meisten Corona-Fälle. 966 Fälle gibt es demnach derzeit in Zeulenroda-Triebes, gefolgt von Weida mit 421 gemeldeten Corona-Fällen.

Insgesamt sind bislang 3549 Personen genesen und 130 Patienten an oder mit Covid-19 verstorben.