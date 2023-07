72-Jährige mit mehr als drei Promille unterwegs, Waldfläche von 4000 Quadratmetern brennt - Die Meldungen aus Greiz

Greiz. In Greiz war eine 72-Jährige mit mehr als drei Promille mit ihrem Auto unterwegs. Das sind die Polizeimeldungen aus Greiz.

Auf bislang unbekannte Art und Weise geriet am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Laagweg das Unterholz an zwei Stellen in Brand. Insgesamt beschädigten die Flammen eine Waldfläche von über 4000 Quadratmetern. Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Feuerwehr, den Brand schnell zu löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 0365/8234-1465).

72-jährige Autofahrerin angehalten

Ein Zeuge meldete am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr per Notruf, dass vor ihm eine Autofahrerin unterwegs ist, die mehrfach entlang der B175 von Seelingstädt nach Berga/Elster auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 72-jährige Autofahrerin hielt schließlich in der Bahnhofstraße in Berga und wurde vom Zeugen daran gehindert, weiter zu fahren, so die Polizei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte eiknen Wert von über drei Promille an. Die 72-Jährige durfte nicht weiterfahren und wurde zur Blutabnahme gebracht.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand eingeleitet

Mehrere Polizeistreifen kamen Samstagnacht gegen 1.40 uhr zum Einsatz, nachdem Zeugen eine Schlägerei auf einem Gelände auf dem Neumarkt gemeldet haben. Wie die Polizei mitteilte, griff ein 20-Jähriger sowohl eine 16-Jährige, als auch eine 18-Jährige körperlich an. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte medizinische Versorgung allerdings ab.

Als die Polizei die Identität eines 19-Jährigen feststellen wollten, leistete dieser Widerstand. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten ihn in gewahrsam.

Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt, dem ein 14-Jähriger trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam. Die Polizisten brachten ihn daraufhin zu seinen Eltern. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall (Telefon: 03661/6210).

