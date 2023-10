78-Jähriger nahe Greiz vermisst, Polizei sucht mit Foto

Die Polizei sucht einen Mann aus dem Landkreis Zwickau, der zuletzt in Thüringen gesehen wurde. (Symbolbild)

Greiz. Die Kripo in Gera sucht einen 78 Jahre alten Mann aus Sachsen, der zuletzt in einer Kleingartenanlage Seelingstädt gesichtet wurde.

Seit Samstag (30. September) wird der 78 Jahre alte Bernd Alfred Blumtritt aus Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) vermisst. Er sei von einem abendlichen Spaziergang nicht zurückgekehrt, schreibt die Polizei in einer Meldung. Auch der Einsatz von Rettungshunden brachte bisher keinen Erfolg.

Zuletzt wurde er im Bereich der Kleingartenanlage „Beerberg“ in Seelingstädt (Landkreis Greiz) gesehen. Der Vermisste hat aufgrund seiner Erkrankung keinen ausreichenden Orientierungssinn, so dass davon ausgegangen werden muss, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

So sieht der Vermisste aus:

etwa 175 Zentimeter groß

etwa 65 Kilogramm schwer

schlank

graue Haare, fast haarlos

auffälliger Gang durch häufige Gleichgewichtsstörungen

hellgraue Hose (lang)

rot kariertes Hemd

schwarze Lederweste

gelb/braune Schuhe

führt keine Sachen (Ausweis/Handy/Bargeld) mit sich.

Trotz großangelegtem Sucheinsatz konnte er bisher nicht gefunden werden. Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Wer Herrn Blumtritt antrifft, solle sofort die Polizei oder den Rettungsdienst verständigen. Hinweise nimmt die Kripo Gera unter der 0365-8234 1465 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

