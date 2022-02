83 Neuinfektionen im Landkreis Greiz registriert

Greiz. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 461,4.

Der Landkreis Greiz hat am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 461,4 gemeldet. Das teilte das Thüringer Gesundheitsministerium in seinem täglichen Lagebericht mit. 83 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert.

Seit Pandemiebeginn wurde damit bei 18.101 Menschen im Landkreis das Coronavirus festgestellt. Die Zahl der Sterbefälle wird mit 302 angegeben.