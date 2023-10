85-Jähriger aus dem Vogtland vermisst - Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden

Reichenbach. Ein 85-jähriger Mann aus Reichbach wird seit Montag vermisst.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 85-Jährigen aus Reichenbach in Sachsen. Klaus-Peter W. wurde nch Informationen der Polizei zuletzt Montag gegen 13 Uhr am Kreisverkehr in der Nähe des Rewe-Marktes auf der Bahnhofstraße in Reichenbach gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß, schlank und trägt kurzes, graues Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Joggingjacke und dunkelblauen Filzpantoffeln bekleidet. Auffällig ist sein schleppender Gang.

Die Polizei hat hier ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Alle bisher eingeleiteten Maßnahmen hätten nicht zum Auffinden des Vermissten geführt, teilt die Polizei mit. Da es nicht ausgeschlossen ist, dass sich Klaus-Peter W. hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter der Telefonnummer 03744 2550 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

