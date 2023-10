Greiz/Zeulenroda-Triebes/Schmölln. Ab Freitag kommen die Halloween-Fans aus Greiz, Zeulenroda und Schmölln voll auf ihre Kosten. Teils kann man sich gleich an mehreren Tagen gruseln.

Immer mehr Menschen nutzten den Reformationstag, um Halloween zu feiern. Wir stellen ihnen neun Möglichkeiten vor, bei denen Halloween-Fans aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und Schmölln ganz auf ihre Kosten kommen.

Posterstein

Auf Burg Posterstein kann man sich gleich zweimal gruseln: Am 30. Oktober, ab 20 Uhr, mit schaurigen Geschichten unterschiedlichester Autoren gelesen von Ronny Ristok (Anmeldung erforderlich: 034496/22 595) und am 31. Oktober mit einem Geistertag für Kinder von 11 bis 16.30 Uhr.

Kotteritz

„Altenburgs größte Halloween-Party“ versprechen die Organisatoren von der Alten Wollspinnerei in Kotteritz für den 28. Oktober. Ab 22 Uhr gibt es Musik auf zwei Floors, eine Horror-Fotowand, eine Bühnenshow und vieles mehr.

Großstöbnitz

Etwas kleiner geht es in Großstöbnitz zu, wo die Jugendfeuerwehr am 28. Oktober ab 17 Uhr zur Halloween-Party einlädt. Unter anderem stehen Kinderschminken und ein Fackelumzug auf dem Programm.

Greiz

Gleich mehrere Tage dauern die Halloween-Feierlichkeiten bei der Alten Papierfabrik in Greiz: Am 27. Oktober ab 20 Uhr gibt es ein Rockability Konzert mit den Italienern von South Sardinian Scum, am 28. Oktober ab 20 Uhr eine „schwarze Tanznacht“ unter anderem mit DJ Bruno Kramm („Das Ich“). Am 29. Oktober gibt es dann eine spezielle Kinder-Grusel-Show, die aufgrund der hohen Nachfrage um einen zweiten Termin erweitert wird, also um circa 17 und um circa 18 Uhr stattfindet (es gibt nur noch Resttickets). Den Abschluss macht die Halloween-Disko am 30. Oktober, ab 20 Uhr.

Die Greizer Bullets-Basketballer laden außerdem am 29. Oktober, ab 9 Uhr, in Sporthalle Aubachtal zum Halloween-Turnier ein.

Berga

DJ Knüppinsky aus Berga will bei der Halloween-Party im Elstercafé Berga für die richtige Musik sorgen. Man freut sich am Montag, 30. Oktober ab 19 Uhr, auch auf hoffentlich viele kostümierte Gäste.

Zeulenroda

In Zeulenroda sorgt der Zeulenrodaer Carnevalsverein (ZCV) für die Gruselstimmung und das gleich zweimal: Bei der Kinder-Grusel-Fete am Samstag, 28. Oktober ab 15 Uhr, und für die Erwachsenen am Abend, ab 20 Uhr, mit Musik von der Diskothek Caravan – beides im Event-Center.

Hohenleuben

Wenn Halloween allerorts die Geister erwachen, dann wird es auch in Reichenfels gruselig. Altbekannte Sagengestalten irren durch das Dunkel, das eingemauerte Kind wimmert und geheimnisvolle Lichter flackern. Am Dienstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr können sich alle bei einer Gruselführung auf die Burgruine Reichenfels davon überzeugen.

Blankenhain

Kürbisse, Gruselgeschichten, eine Feuershow und mehr warten am 31. Oktober im Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain auf die Gäste. Von 14 bis 19 Uhr wird eingeladen.

Zwickau

Der Villa Mocc Klub feiert in diesem Jahr gleich vier Tage Halloween unter dem Motto „Psycho Circus“. Vom 27. bis 30. Oktober gibt es Musik von acht Djs, fünf Themenräume voller Grusel und vieles mehr.