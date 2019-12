Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A-Capella-Konzert in Reichenbach

Am Sonnabend, 28. Dezember, ab 17 Uhr, lädt die Vocal Group Quintense mit dem Reichenbacher Carsten Göpfert in die Trinitatiskirche Reichenbach zum Weihnachtskonzert ein.

Mit dem Programm „Winter Wonderland“ möchte die Gruppe das Publikum in eine verzauberte Welt entführen. Sie singt amerikanische Weihnachtsklassiker wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Rudolph, The Rednosed Reindeer” oder „Jingle Bells” und gibt mit seinen facettenreichen Arrangements laut Ankündigung Raum für Besinnlichkeit und kindliche Freude.

Quintense, das aus den Sängern Sabrina Häckel, Katrin Enkemeier, Carsten Göpfert, Jonas Enseleit und Martin Lorenz besteht, wurde seit seiner Gründung 2015 national und international bereits mehrfach mit Gold ausgezeichnet. 2016 gewann die Gruppe unter anderem den A-Cappella-Award Ulm, den ersten Preis bei Vokal Total in Graz und den ersten Preis beim Vocal-Music-Festival in Tampere. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro beziehungsweise zehn Euro (ermäßigt).