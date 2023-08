Abc-Schützen in Greiz begrüßt

Greiz. In der ganzen Region wird der Schulanfang gefeiert. In der Lessing-Grundschule starten 47 Erstklässler am Montag in den Schulalltag.

Wie in der ganzen Region wurden auch in der Lessing-Grundschule in Greiz an diesem Wochenende die Schulanfänger in Empfang genommen.

Schulleiterin Sabine Dietzsch begrüßte die insgesamt 47 ABC-Schützen, für die am Montag der Schulalltag beginnt. Unterrichtet werden die 23 Kinder der Klasse 1a von Klassenleiterin Theresa Köber, die 1b von Lehrerin Jasmin Jugel. Die Erzieherinnen der beiden Klassen sind Franziska Geier und Susann Helmrich.

Bevor es die ersehnten Zuckertüten gab, führten die älteren Mädchen und Jungen des Chors und der Theatergruppe ein tolles Programm auf, dessen Rhythmen am Ende alle Besucher mitrissen.