43 Absolventen des beruflichen Gymnasiums am SBBZ "Ernst Arnold" Greiz erhielten ihre Zeugnisse.

Abizeugnisse für Absolventen des Beruflichen Gymnasiums in Greiz

Greiz. 43 Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungszentrums „Ernst Arnold“ Greiz haben ihre Zeugnisse erhalten. So zufrieden sind sie mit ihren Leistungen:

Am 30. Juni haben in einer feierlichen Zeugnisausgabe in der Vogtlandhalle 43 Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Berufsbildungszentrums „Ernst Arnold“ Greiz ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Damit sind sie im Besitz der Allgemeine Hochschulreife, beziehungsweise Fachhochschulreife.

Die Abiturausbildung in dem Beruflichen Gymnasium erfolgt mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Technik – mit dem Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik.

Schulleiterin Jeannine Böttcher freute sich über einen erfolgreichen Jahrgang: „Mit 2,3 Durchschnittsnote sind wir sehr zufrieden, das beste Ergebnis mit 1,2 erreichte Hannah Groß aus der Fachrichtung Gestaltungs- und Medientechnik.“

Der neue Abitur-Jahrgang startet am 21. August mit 65 jungen Leuten.