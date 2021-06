Langenwetzendorf. Hinter der zehnten Klasse an der Bio-Landschule in Langenwetzendorf liegt ein schwieriges letztes Jahr. Aber trotz Corona-Pandemie hoffen die jungen Absolventen nun auf einen normalen Start in das Berufsleben. Vor ihnen liegen aber erst mal noch ein Sommer und die letzten Tage an der Schule. Eine unvergessene Zeit wird es aber wohl für alle Schüler bleiben – und das hoffentlich nicht nur wegen der Pandemie, die das letzte Schuljahr bestimmte.