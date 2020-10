Absolvent aus Zeulenroda-Triebes hatte schon immer Benzin im Blut

Schnell ist das Gesprächsthema gefunden: Elektromobilität. Nicht umsonst hat sich Johannes Rahnfeld in seiner Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker mit der Fachrichtung System- und Hochvolttechnik auf die Elektromobilität spezialisiert. Für seine besonders guten Leistungen ist er dieses Jahr als einer der besten Ausbildungs-Absolventen ausgezeichnet worden.

Lieber selbst Hand anlegen

Im Jahr 2016 schließt Johannes Rahnfeld sein Abitur ab. Gleich danach beginnt er, Automobil- und Fahrzeugtechnik zu studieren. Doch das sei zu theoretisch und zu trocken gewesen. Er muss etwas werkeln, etwas Praktisches zu tun haben. Das habe ihm die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker im Autocenter Rußler in Zeulenroda-Triebes auf jeden Fall bieten können. Jedes Ausbildungsjahr habe nicht nur Abwechslung, sondern auch neue Herausforderungen mit sich gebracht. Endlich hieß es Ärmel hoch krempeln und Hand anlegen: „Ich habe immer schon Benzin im Blut gehabt.“

Theoretisches und praktisches Wissen machen den Meister

Was stand so alles auf dem Plan? In jedem Ausbildungsjahr ist Johannes Rahnfeld einem anderen Mechatroniker im Autocenter zugewiesen worden. Er lernt den Beruf in all seinen Facetten kennen. Im ersten Lehrjahr habe es mit relativ einfachen Aufgaben begonnen, wie Öl- und Reifenwechsel. Im zweiten und dritten Lehrjahr folgten dann beispielsweise Motorinstandsetzung und Fehlersuche. Aber ganz könne doch nicht auf theoretisches Wissen verzichtet werden. Neben der Ausbildung im Autocenter und der Kfz-Werkstatt Rußler standen 12 Wochen Berufsschule mit auf dem Ausbildungsplan. Auf Weiterbildungen seien zudem die Grundlagen in Elektrotechnik oder in der Achsvermessung im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Thüringen Gera vermittelt worden: „Ich war erstmal froh, Grundwissen und ein Gefühl für die Technik zu bekommen.“

Elektroauto ist sein Steckenpferd

Das Resultat seiner Leistung kann sich sehen lassen. Mit einer sehr guten Abschlussnote hat Johannes Rahnfeld seine Ausbildung zum Kraftfahrzeugtechniker mit der Fachrichtung System- und Hochvolttechnik beendet. Kein Wunder, dass die Elektro-Mobilität auch eines seiner Steckenpferde ist: „Ich sehe darin die Zukunft und für mich auch die besseren Jobaussichten.“ Zwar gäbe es immer noch das Problem der Reichweite und des relativ hohen Preises für Elektroautos. Auf der anderen würden sich auch viele Vorteile ergeben, wie etwa der geringere Aufwand in der Konstruktion: „Auch im Winter ist der Elektromotor sofort einsatzbereit. Insgesamt ist er nicht so wartungsintensiv.“ Der Kfz-Meister und Werkstattleiter des Autocenters Rußler, Sven Wiedemann, ist mit der Ausbildungsleistung von Johannes Rahnfeld mehr als zufrieden: „Er hat nicht nur gemacht, was er gesagt bekommen hat. Er hat auch selbst die Arbeit gesehen, wenn es etwas zu tun gab.“ Doch wie geht es nun für den 22-Jährigen weiter?

Vielleicht selber ein Autohaus leiten?

Seit 1. Oktober 2020 absolviert Johannes Rahnfeld ein duales Studium im Bereich Automobilmanagement an der Studienakademie im sächsischen Glauchau. Er könne sich zwar noch nicht vorstellen, irgendwann ein eigenes Autohaus zu leiten, aber auf jeden Fall sich an den Leitungsaufgaben zu beteiligen. Vielleicht zieht es ihn dann auch in seine Heimatstadt Zeulenroda-Triebes zurück: „Es ist eine schöne kleine Stadt. Mir gefällt es in meiner Heimat sehr gut. In der Großstadt reichen mir ein, zwei Tage hingegen vollkommen aus.“