Abwechslungsreiches Ferienprogramm im Museum Reichenfelsin Hohenleuben

Hohenleuben. Neben speziellen Führungen für Kinder können Teilnehmer auch selbst „Museum machen“.

Das Museum Reichenfels in Hohenleuben lädt alle Ferienkinder wieder zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Los geht es am 12. und 13. Juli, jeweils 14 Uhr, mit einer kostenfreien Führung auf dem Reichenfelser Kinderbaumpfad.

In der zweiten und vierten Ferienwoche stehen drei Einzelveranstaltungen auf dem Programm – am Dienstag, 18. Juli, und Donnerstag, 3. August, jeweils 14 Uhr zur Flussperlmuschel; am Mittwoch, 19. Juli, und Dienstag, 1. August, jeweils 14 Uhr zu alten und neuen Schuhen und am Donnerstag, 20. Juli, und Mittwoch, 2. August, jeweils 10 Uhr zu glitzernden Mineralien.

In der dritten Ferienwoche wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (25., 26. und 27. Juli) jeweils 14 Uhr zum Drei-Tage-Projekt „Wir machen Museum“ eingeladen. Dabei stehen nicht nur die Ausstellungsräume und Depots des Museums im Mittelpunkt, sondern auch welche Arbeiten ein Museologe zu erledigen hat. Außerdem werden alte Post- und Ansichtskarten gezeigt, ein Bilderrahmen für ein Foto gebastelt und Spannendes über alte Flurnamen erzählt. Am dritten Tag des Projektes wird von den Teilnehmern selbst „Museum gemacht“ und eine Schautafel mit Vorher-Nachher-Bildern gestaltet.

Das Projekt ist für Kinder von sieben bis 12 Jahre geeignet. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro. Das gesamte Projekt wird in der fünften Ferienwoche vom 8. bis 10. August wiederholt.

Alle Einzelveranstaltungen dauern rund eineinhalb Stunden. Für die Einzelveranstaltungen ist ein Unkostenbeitrag von 3 Euro zu entrichten. Begleitpersonen sind willkommen und zahlen den normalen Museumseintritt.

Anmeldung: (036622) 7102.