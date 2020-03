Acht Millionen Flaschen Greizer Gerstensaft verkauft

„Plusminus Null“, sagt Thomas Schäfer, Geschäftsführer der Vereinsbrauerei Greiz, „wir haben keinen nennenswerten Rückgang“.

Seine Brauerei hat letztes Jahr acht Millionen Flaschen Greizer Bier verkauft. Der Renner sei natürlich das Greizer Schloß Pils gewesen, fügt er an. 85 Prozent hat das Pilsner Anteil an der Gesamtproduktion. Es sei die traditionelle Marke, die am besten läuft, so Schäfer. Für andere Brauereien und Bierlager in Thüringen sah das letzte Jahr nicht so gut aus. Fast zehn Prozent weniger Bier haben sie abgesetzt - 2,9 Millionen Hektoliter. Nach den Berechnungen der Landesstatistiker ist das die geringste Menge Bier, die seit dem Jahr 2000 verkauft wurde. Was ist los mit den Thüringern, trinken sie kein Bier mehr?

Bier ist angesagt

Thomas Schäfer kann das ganz und gar nicht bestätigen. „Bier ist in“, sagt er. Klar ist die ältere Generation ein Gläschen Bier eher gewohnt als die jüngere. Aber auch diejenigen, die jetzt Biermischgetränke genießen, würden später zum Bier wechseln, da ist sich der Brauereichef sicher. Wenngleich der Trend zu Biermischungen nachgelassen habe, meint er. Die Statistik sagt allerdings etwas anderes. Bier gemischt mit Limonade, Cola oder Fruchtsäften hat sich 2019 in Thüringen fast sieben Prozent mehr verkauft als vorher - 198 Tausend Hektoliter.

Urtypische Biermischung: Radler

Doch für den Chef der Greizer Brauerei ist das kein Argument. „Wir haben die urtypische Biermischung im Angebot, das Radler“, sagt er und schmunzelt. Andere Mischungen für einen doch nur kurzen Lebenszyklus auf den Markt zu bringen, könnten nur große Brauereien mit viel Werbeaufwand.

Eher sieht Schäfer alkoholfreie Biere im Aufwind. Die Greizer Brauer müssen da aber die Hände heben. „Eine Entalkoholisierungsanlage ist einfach zu teuer“, sagt der Brauereichef. Für Leute, die gern Bier trinken und sich Regeln unterziehen müssen, sei das Alkoholfreie doch nicht schlecht. Wenngleich Schäfer, dem Pilsner-Experten, ein alkoholfreies Pilsner nicht schmeckt. An das Original komme es nicht ran, meint er. Geschmacklich sei das beim Weizenbier anders.

Der Brauereichef Schäfer steckt seine Nase auch über den Rand des eigenen Bierglases hinaus. „Ich muss testen, Ideen entwickeln und Kontakte herstellen“, da ist ein fremdes Bier nicht ausgeschlossen. Gekostet wird außerhalb, gemischt zu Hause. In die Rezeptur hingegen darf kein Fremder hineinschauen. „Die liegt bei meinem Braumeister unter Verschluss“, sagt Schäfer.

Handelsketten mit erpresserischem Gebaren

Inzwischen liefern die Greizer nach Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und seit letztem Jahr auch Berlin und Brandenburg. „Dort haben wir viele neue Kunden gewonnen.“ Schwer sind die Verhandlungen mit großen Handelsketten. Das sei kein Geschäftsgebaren, ärgert sich Schäfer. Die Preise werden gedrückt. Wer nein sagt, ist ausgelistet. Dass sich da das Kartellamt noch nicht eingemischt hat, verwundert. Solche Preispolitik betrifft schließlich ganz Deutschland und erpresst den Bauern, wie die Brauerei. Und auch die Greizer Vereinsbrauerei bleibt nicht verschont.

Doch Schäfer ist optimistisch für dieses Jahr. Mit einem stabilen Jahresumsatz von 2,4 Millionen Euro ist die Hürde zwar noch nicht übersprungen. Doch Zusatzaufträge lassen hoffen, dass am Ende des Jahres die Brauerei schwarze Zahlen schreibt. Dann aber haben die Greizer schon längst mit dem neuen Schwarzbier angestoßen auf ein neues tolles Bier. Das Etikett sei schon fertig, verrät Schäfer. Nun muss es noch in die Flasche. In sechs bis acht Wochen soll es zu kaufen sein, bleibt er dennoch vage zum genauen Termin, obwohl er weiß: „Viele Greizer warten drauf.“