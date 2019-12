Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adele M aus Moschwitz holt sich zum zweiten Mal den Weltmeister-Titel

Der Moschwitzer Harald Hoffmann hat allen Grund, auf seine Adele M stolz zu sein. Sie holte sich zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel im Rahmen der Weltmeisterschaft der jungen Fahrpferde im ungarischen Mezehögyes. An den Start ging sie in der mittelschweren Klasse der Sechsjährigen mit der Fahrerin Jessika Wächter aus Aschaffenburg, die zum Champions-Kater (Nationalmannschafts-Kater) berufen wurde. Zuvor errang Adele M in der gleichen Klasse in Deutschland einen Sieg in der kombinierten Prüfung unter insgesamt 23 Teilnehmern. Bereits 2018 holte sich Adele M den Weltmeistertitel unter den fünfjährigen Nachwuchsfahrpferden.