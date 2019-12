Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsmarkt öffnet in Zickra seine Pforten

An den Adventswochenenden 14./15. Dezember und 21./22. Dezember öffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr auf dem Kulturhof Zickra wieder der traditionelle Adventsmarkt seine Pforten. Mehr als 65 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren alles aus dem Metier des Kunsthandwerks. Dazu gibt es passend ein handgemachtes Kulturprogramm.

In liebevoller Handarbeit gefertigte Keramik, Buchbindearbeiten, Textilien, Floristik, Naturkosmetik, Seifen, Holz- und andere Schmuckstücke und mehr erwarten laut Ankündigung ihre neuen Besitzer. Aber auch alte Tehniken werden zum Teil neu interpretiert und überraschen mit innovativen Produkten.

Darüber hinaus wird ein Rahmenprogramm versprochen: An beiden Wochenenden musiziert das „Duo Liedfass“. Die unverwechselbare Combo lässt mit ihren Instrumenten folkloristisches Liedgut aufleben und soll für gute Stimmung sorgen. Ein mehrstimmiges Vokalensemble tritt auf und bietet Gelegenheit, weihnachtliche Weisen mitzusingen. Und nicht zuletzt freut sich Linda Trillhaase auf große wie kleine Besucher mit ihrem Theater, wenn sie nicht gerade am Akkordeon musiziert. Mehrere Manufakturen bieten es an, dass man sich am Handwerk ausprobieren kann – etwa mit dem Kindergesellenbrief speziell für die jüngeren Besucher. Auch das Hofcafé hat geöffnet.

Durch die begrenzte Anzahl an Parkplätzen vor Ort, wird es wieder einen kostenlosen Shuttlebus geben, der im regelmäßigen Rhythmus an den gekennzeichneten Haltestellen in Berga/Elster hält und die Besucher zwischen diesen und Zickra befördert, teilen die Veranstalter mit.

Auch in diesem Jahr können die Marktbesucher bequem mit der Bahn anreisen. Zu den regelmäßigen Ankunftszeiten am Bahnhof in Berga steht das kostenlose Marktshuttle ab 11.30 Uhr bereit. Die letzte Rückfahrt zum Zug ist um 18 Uhr. Unterstützt wird das Angebot von der Vogtlandbahn.

Für den Markt und sein Kulturprogramm wird ein Eintrittsgeld erhoben. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.