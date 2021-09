Aktion im Landkreis Greiz: Hochbeete für Kindergärten

Greiz/Plauen. Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla will zehn Stück an Einrichtungen in der Region verteilen.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG verteilt in ihrem Geschäftsgebiet unter den regionalen Kindergärten mit gemeinnützigem Träger oder gemeinnützigen Fördervereinen von Kindergärten Hochbeete im Wert von jeweils 439 Euro, wie sie nun mitteilte.

Unter dem Motto „Ein Hochbeet für euren Kindergarten“ will die Genossenschaftsbank Kindergärten in der Region unterstützen und im Frühjahr 2022 insgesamt zehn Hochbeete an die Einrichtungen geben. Die Mittel für die Aktion stammten aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen.

Sollten sich an der Aktion mehr als zehn Einrichtungen beteiligen, soll das Los entscheiden. „Als Bank in der Region wollen wir mit unserer Aktion die Kleinsten unterstützen und damit in unsere Zukunft investieren. Mit dem Hochbeet kommen die Kinder spielerisch und praxisorientiert mit Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung in Berührung. Das sind wichtige Themen, die wir mit unserer Aktion sehr gern unterstützen wollen“, wird das Volksbank-Vorstandsmitglied Andreas Hostalka in der Mitteilung zitiert.

Die Einrichtungen könnten sich bis einschließlich 30. September für ein Hochbeet bewerben. Dafür seien der Name des Kindergartens, eine kurze Bewerbung, eine Gemeinnützigkeitserklärung des Finanzamtes und die Daten der Kontaktperson (Name, Telefonnummer, E-Mail) notwendig.

Die Bewerbung ist über die Internetseite www.vb-vso.de oder per Mail an denise.schuh@vb-vso.de möglich.