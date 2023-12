Aktuelle Meldungen aus dem Landkreis Greiz und der Umgebung

Hauptgewinn des Lionsadventskalenders Greiz ermittelt

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Mit dem ersten Weihnachtsfeiertag endete auch das diesjährige Gewinnspiel des Greizer Lionsclubs. Der Serviceclub hatte wieder in großer Zahl Adventskalender verkauft, mit denen die Käufer vielfältige Preise der Greizer Händlerschaft sowie verschiedener Institutionen gewinnen konnten. Als Hauptpreis lockte ein kleiner Goldbarren, dessen Gewinn-Nummer am 1. Weihnachtsfeiertag bekannt gegeben wurde. Diese lautet 000014. Herzlichen Glückwunsch!

Kellerbrand sorgt für Aufregung in Gera-Bieblach

Im Keller eines Wohnblocks in DDR-Bauweise in der Geraer Schwarzburgstraße 2 in Bieblach Ost kam es am Dienstagmorgen (26. Dezember) gegen 4 Uhr zu einem Brand. Hierbei zog der Rauch auch in die Hausflure und Wohnungen. Die eingesetzte Feuerwehr musste 15 anwesende Bewohner des Gebäudes und der angrenzenden Hausnummer 4 vorübergehend in Sicherheit bringen. Nachdem der Rauch durch die Feuerwehr aus den Gebäuden ausgeblasen wurde, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung für weitere Untersuchungen ins Klinikum gebracht.

Orgelvesper am 27. Dezember in Seelingstädter Kirche

Am Mittwoch 27. Dezember findet um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche zu Seelingstädt eine Weihnachtliche Orgelvesper mit besinnlichen Gedanken und festlicher Orgelmusik statt. Die Kirchgemeinde lädt – nach allem Weihnachtstrubel und nach den beiden erfüllten Feiertagen – zu dieser besonderen Abendstunde „zwischen den Jahren“ ein. Organist David Faatz wird die 125 Jahre alte, romantisch disponierte Jehmlich-Orgel spielen. Es erklingen bekannte Melodien und Weihnachtslieder in verschiedenen Choralbearbeitungen und Orgelimprovisationen. Die weihnachtliche Orgelvesper am 27. Dezember ist in Seelingstädt ein fester Termin und eine langjährige Tradition. Der Eintritt ist frei!

Silvestertanz im „Goldenen Löwe“ Triebes

Zu einer zünftigen Silvester-Tanzparty lädt man am 31. Dezember in Triebes ein. Die Silvesterparty wird gestaltet durch die „Disco Rosser“, die an diesem Tag im „Goldenen Löwen“ die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte zu Gehör bringt. Der Eintritt beträgt 15 Euro und man kann sich seine Plätze nur im Vorverkauf im Haus sichern, eine Abendkasse gibt es nicht.

Schwäbische Jungfrau im Neuberinhaus in Reichenbach

Traditionelles Jahresabschlussprogramm am 28. Dezember im Neuberinhaus: In Reichenbach wird das Veranstaltungsjahr regelmäßig mit Kabarett. Diesmal kommt Caroline Fischer aus Leipzig mit ihrem Programm „Die Pension zur schwäbischen Jungfrau“ in die Veranstaltungsstätte, teilt deren Chef Severin Zähringer mit..