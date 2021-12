Vogtlandhalle Greiz: Aladin und die sieben Zwerge

Greiz. Dieses Rätsel gibt derzeit ein Fenster der Vogtlandhalle Greiz auf. Was es zu entdecken und zu gewinnen gibt.

Wie war das noch einmal? Aladin ging durch den dunklen Wald, den Brotkrumen folgend und fand ein Haus mit Spiegel, in dem eine Frau ihr langes Haar kämmte? Nein. Nicht ganz. In der Greizer Vogtlandhalle lädt ein Märchenfenster zum Verweilen und Rätseln ein.

„Ich fand das leere Fenster der ehemaligen Gastronomie der Vogtlandhalle so deprimierend. In einem Gespräch mit den Machern des Kleinauftheaters kam uns die Idee, ein Märchenfenster zu gestalten“, erzählt die Chefin des Hauses, Ann-Katrin Gabel. Schließlich bringe das Kleinauftheater jedes Jahr ein wunderbares Weihnachtsmärchen auf die Bühne der Vogtlandhalle. Nur im vergangenen Jahr habe die Aufführung coronabedingt ausfallen müssen.

„Nun hat das Fenster dank der Erlaubnis des Geschäftsführers der Gewog Greiz, Frank Böttger, eine tolle Belebung erfahren. Das Kleinauftheater suchte ein Präsentationsfenster und ich suchte etwas Schönes für den leeren Raum“, so Gabel.

Derzeit laufen die Proben für das aktuelle Weihnachtsmärchen „Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen“ auf Hochtouren. „Geprobt wird an jedem Wochenende mehrere Stunden“, sagt Tina Weidhaas. „Wir hoffen, dass die Vogtlandhalle weiter geöffnet bleibt und wir unser Märchen, in das wir viel Herzblut investiert haben, aufführen können.“

Preis für die beste und vollständigste Lösung wird vergeben

Opulente Kostüme und Requisiten im Märchenfenster der Vogtlandhalle. Foto: Conni Winkler

Für die Gestaltung des Schaufensters habe man Kostüme, Requisiten und Kulissenelemente aus früheren Aufführungen verwendet. „Wir sind sehr gespannt darauf, welche Lösungen in welcher Form abgegeben werden“, sagt Ann-Katrin Gabel. Denn Kreativität sei gefragt bei der Gestaltung der Antworten. „Familien können zusammen am Fenster raten, wie viele Märchen sie finden.“ Wer die meisten errate, bekomme einen Preis vom Kleinauftheater und der Vogtlandhalle Greiz. „Überreicht wird der Preis voraussichtlich am 28. Februar“, so Gabel.

Märchenfreunde und solche, die es werden wollen, können bis zum 2. Februar 2022 ihre Lösungsvorschläge an der Kasse der Vogtlandhalle abgeben. „Die Lösung kann einfach auf einen Zettel geschrieben oder gemalt werden. Besonders freuen würden wir uns über Antworten in Gedichtform oder als kleines Video. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Gabel. „Ich freu mich darauf.“ Die Lösung soll in einem Briefumschlag, versehen mit dem Stichwort „Märchenfenster“ und mit Angabe der Kontaktdaten, abgegeben werden.

„Hoffnung schlägt Ungewissheit“

Derzeit werden in der Vogtlandhalle alle Veranstaltungen mit 2G+ gespielt. Das bedeutet, dass Gäste entweder geimpft oder genesen sein müssen und zusätzlich ein tagesaktueller Test vorliegen muss. „Im Saal müssen zusätzlich Abstände eingehalten werden und die Gäste müssen während der Veranstaltung Masken tragen“, sagt die Vogtlandhallen-Chefin. „Wir hoffen, dass Weihnachtsmärchen spielen zu können, auf welches wir uns riesig freuen.“

Auch die Nussknackervorführung am 27. Dezember und natürlich die drei Silvesterkonzerte wolle man gern spielen. Da am 15. Dezember eine neue Verordnung kommen soll, könne man dazu noch nichts genaues sagen. „Wir spielen Alltags-Schach“, sagt Gabel. „Hoffnung schlägt Ungewissheit.“