Mehrfach erreichten uns Fragen, ob die erneut steigenden Zahlen von Corona-Infizierten nicht allein darauf zurückzuführen seien, dass jetzt mehr getestet wird. Wir haben im Landratsamt gefragt, wie viel aktuell getestet und nach welcher Strategie verfahren wird.

Zunächst einmal: Ja, es wird jetzt mehr getestet. „Das ergibt sich schon aus der aktuellen Teststrategie, die ja auch alle asymptomatischen Kontaktpersonen mit einschließt“, informiert Pressesprecherin Ilona Roth auf Nachfrage dieser Zeitung.

An dieser Strategie halte das Greizer Gesundheitsamt auch fest: Es werden konsequent von allen Kontaktpersonen von positiv Getesteten Abstriche genommen und untersucht, um Infektionsketten so schnell wie möglich zu durchbrechen.

Auch einige Zahlen haben wir bekommen. So registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises im August etwa 17 bis 20 Abstriche pro Woche, im September waren es zwischen 20 und 25. „In dieser Woche wurden allein am Montag 117 Personen abgestrichen“ so Roth. Am Dienstag gab es 51 Tests und bis zum Mittwochvormittag waren bereits 20 angekündigt. Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Ende der Woche rund 200 Coronatests durchgeführt werden.