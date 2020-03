Andrang in den Vogtlandwerkstätten in Naitschau. Die selbstgebauten Beutensysteme und Bienenrähmchen sind begehrt unter den Imkern.

Naitschau. Großer Andrang beim Imkertag in den Vogtlandwerkstätten in Naitschau. Beuten, Bienenrähmchen und Honig erfreuen Besucher.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alles für die Biene in Naitschau

Mehr als eine Million Bienenvölker gibt es in Deutschland und an die 150.000 Imker. So jedenfalls zählt der Deutsche Imkerbund. Und die Zahl der Bienenfreunde steigt stetig an. Die Zukunft der Imkerei steht unter einer guten Sonne. „Die Biene hat ein gutes Image“, ergänzt Michael Hardt vom Deutschen Imkerbund am Sonntag auf dem Imkertag in Naitschau.

Es gebe so viel Nachfrage nach Informationen und Veranstaltungen für Imker, sagt Hardt. Da nimmt es nicht Wunder, dass der Besucherandrang zum Imkertag in den Vogtlandwerkstätten groß war. Sowohl die Fachvorträge zur Bienenzucht als auch der Verkauf von Beuten und Bienenrähmchen fanden ihr Publikum. „Das Besondere an unseren Produkten ist, dass sie aus Holz gefertigt werden“, sagt Stephan Ulrich, Imkereibeauftragter der Werkstätten und derjenige, der nach eigenen Angaben die Imker von vorn bis hinten betreut. Volle Lager in Naitschau Keine Plastikproduktion also. Und die natürliche Komponente wissen die Imker zu schätzen. Die 20 in den Naitschauer Werkstätten arbeitenden Menschen mit Handicap stellen übers ganze Jahr das Zubehör für die Imkerei her. Das Lager ist also voll davon. Muss es auch, denn 3000 bis 4000 Beuten werden im Jahr gekauft, weiß Stephan Ulrich. Von Januar bis Juli/August ist Kaufsaison, Arbeitssaison ist auch im Winter in Naitschau. Doch es ist nicht nur eitel Sonnenschein für die Bienen. Für Michael Hardt ist es das Nahrungsangebot, das im Herbst mit der Ernte, mit dem Einsatz von Pflanzenschutz und den zu wenig genutzten Flächen an Straßenrändern begrenzt ist. Da seien Kommunen und die Privatpersonen gefordert. Statt Kiesel und Zypressen im Vorgarten, besser Blumen pflanzen. Und statt des englischen Rasens lieber eine Blumenwiese, meint er. Auch der städtische Imker kann gute Standorte finden im Kleingarten oder Park. Natürlich erzeugter Honig hat seinen Preis Probleme macht noch die Vermarktung des Bienenhonigs. Dabei gilt, wer mehr verkauft, schafft sich mehr Bienenvölker an, gestaltet seinen Garten entsprechend. 150 Bienenvölker hat Meike Kessel. Sie betreibt einen Honigladen in Pottiga und weiß, dass ein guter und natürlich erzeugter Honig seinen Preis hat. „Die Leute wissen einen guten Honig zu schätzen. Doch die Hobbyimker verkaufen ihn oft unter Wert“, sagt sie. Der Honigmarkt ist umkämpft, ganz zu schweigen von der industriellen Produktion. „Mit einem Honig aus der Region ist das nicht zu vergleichen, denn da bekommt man die Gesundheit gleich mit“, so die Berufsimkerin.