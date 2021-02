Als prekäre Beschäftigung

Wenn ich mich dieser Tage mit Kunst- und Kulturschaffenden unterhalte, kann ich Resignation und ganz viel Frust heraushören. Es ist für jene, die uns allen schöne Momente der Freude und Entspannung zaubern, nicht möglich, ihrer Arbeit nachzugehen. Berufsverbot. Das Wort fällt oft. Mittelbar trifft das auch die Kreismusikschule Greiz. Auftritte? Gruppenunterricht? Tanztraining? Alles gerade unmöglich. Denkt man das mal weiter, dass diese Schüler die Künstler von morgen sind, wie sieht dann unser Kulturleben in zehn oder zwanzig Jahren aus? Werden sie es je in Erwägung ziehen, der Musik oder dem Tanz ihr ganzes Leben zu widmen? Der Beruf des freischaffenden Solokünstlers scheint mehr denn je prekär. Ingo Hufenbach, der Leiter der Kreismusikschule, hat mir von einem Fall eines begnadeten Schlagwerkers berichtet, der sein Instrument an der Hochschule für Musik Franz List in Weimar studieren durfte, nun als Fernfahrer seine Brötchen verdient. Musik als Beruf? Lohnt sich nicht. Zumindest nicht monetär. Was passiert mit einer Gesellschaft, die sich nicht um ihre herausragend begabten Menschen kümmert? Was wird aus dem Land der Dichter und Denker? Ich weiß es nicht. Mir wird angst und bange, wenn ich mir die nächsten Jahre vorstelle, in denen es immer weniger Musikern und Kunstschaffenden möglich ist, durch die Lande zu tingeln, weil sie einfach anders ihre Brötchen verdienen müssen.