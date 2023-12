Alte Gewohnheiten und gute Vorsätze

Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Zeit „zwischen den Jahren“ (die es ja faktisch eigentlich gar nicht gibt), soll ein bisschen Ruhe zum Nachdenken bieten. Diesmal aber fiel das ins Wasser.

Es ist doch immer wieder das Gleiche: Jedes Jahr nimmt man sich vor, die Leckereien für Weihnachten und die Woche bis zum Jahreswechsel besser zu planen. Am Ende steht am Silvestertag trotzdem noch der Tisch voll mit lauter kulinarischen Genüssen und eigentlich hat man keinen Appetit und schon gar keinen Hunger mehr, nach der Völlerei der Weihnachtsfeiertage.

Man kommt ja vor lauter Essen gar nicht mehr zum Nachdenken über das Leben, was übrigens in den Überlieferungen zu den Rauhnächten (24. Dezember bis 6. Januar), schon aus heidnischer Zeit als gute Tradition hierzulande überliefert ist. Und auch im christlichen Glauben sind die Tage nach Heiligabend der inneren Einkehr und Muße gewidmet.

Menschen machten sich Sorgen wegen der Hochwassergefahr – und manche waren im Einsatz

In diesem Jahr hatten die Menschen aber eine ganze Menge andere Sorgen – insbesondere die Sorge vor Hochwasser trieb viele Leute um und Feuerwehrleute in den Dienst. Ich selbst hatte über die Weihnachtstage Dienst und mir begegnete viele ausgelassene Menschen, die ein wenig mitleidig auf mein Tun schauten. Dabei machte ich nur meine Arbeit – ganz im Gegensatz zu jenen, die ihre Freizeit an den Feiertagen im Einsatz waren. Ich finde es großartig, wie die Kameraden der freiwilligen Wehren immer wieder im Ehrenamt das Hab und Gut ihrer Mitmenschen bewahren.

Mehr Mitmenschlichkeit wäre ein wunderbarer Neujahrswunsch – auch im Landkreis Greiz

Insofern ist dann doch immer wieder Zeit „zwischen den Jahren“, mal innezuhalten, nachzudenken und dankbar zu sein, dass unsere Gesellschaft, so weit sie oft auch zersplittert zu sein scheint, dennoch Menschen hat, die für andere einstehen. Vielleicht kann das ja ein Stück weit im neuen Jahr ein jeder tun und unser Miteinander so einfacher und zugewandter machen?

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch ins Jahr 2024 – lassen Sie es krachen!