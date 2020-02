Vor wenigen Tagen erst spielte das Luftwaffenmusikkorps Erfurt beim Ball der Offiziere in der Wiener Hofburg, einem der größten und wichtigsten Bälle Österreichs. Am 19. Februar sind die Musiker in Uniform in Greiz zu Gast.

Alte Kameraden in Greiz

Hoch Heidecksburg, der Florentiner Marsch und natürlich der Klassiker „Alte Kameraden“ von Carl Teike, dem Vater der zünftigen Militärmusik – mit den schönsten und beliebtesten Märschen kommt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am 19. Februar um 16 Uhr nach Greiz. Zum dritten Mal spielt das Sinfonische Blasorchester der Bundeswehr in der Vogtlandhalle ein Benefizkonzert für die Spendenaktion „Thüringen hilft“ – die OTZ und die Diakonie Mitteldeutschland unterstützen mit dieser Aktion sozial schwache Familien, behinderte Kinder und Jugendliche und auch demenzkranke Senioren mit Alltagsunterstützung, besonderen Hilfsmitteln und speziellen Therapien, die nicht von Pflege- oder Krankenkassen übernommen werden. In den vergangenen Jahren konnte mit der Aktion schon vielen betroffenen Menschen geholfen werden, etwa in Weida, Gefell, Saalfeld, Bad Lobenstein und Altengesees. Das Luftwaffenmusikkorps unterstützt diese Aktion seit vielen Jahren mit den Benefizkonzerten – der gesamte Erlös der Veranstaltung geht auf das Spendenkonto.

Beim Benefizkonzert in der Vogtlandhalle Greiz stellt das Erfurter Musikkorps die neue CD „Alte Kameraden – Live“ vor. Gabriela Stahl ist beim Konzert und auf der CD auch zu hören – sie spielt im Musikkorps Querflöte. Foto: Ingo Glase

Für die aktuelle Tournee hat der Dirigent Major Tobias Wunderle ein neues, schwungvolles Programm zusammengestellt. Wie ein roter Faden ziehen sich dabei die beliebten Märsche durch das etwa zweistündige Programm. Kein Wunder, denn bei dem Konzert in der Vogtlandhalle präsentiert das Musikkorps mit den rund 50 Musikerinnen und Musikern in Uniform die neue CD des Ensembles: „Alte Kameraden – Live“. Und der Name der neuen Scheibe ist Programm und verspricht ein mitreißendes Konzert mit vielen zackigen und beliebten Melodien. Neu – aber voll in der militärischen Tradition – ist der Erfurter Parademarsch, der erstmals in Greiz zu hören sein wird. Tobias Wunderle hat ihn gemeinsam mit dem Orchester selbst komponiert, das komplette Instrumentarium des Musikkorps ist dabei gefordert. „Ein Thüringer Marsch in bester preußischer Tradition“, beschreibt der Orchesterleiter das Stück.

Genauso schwungvoll ist auch „Viva Musica“! von Alfred Reed: Fanfarenartig schwingen sich die Töne durch den Raum, verschiedene Teile des Orchesters nehmen mit ihren Instrumenten die Melodie immer wieder auf und erweitern sie. Vor allem die Holzblasinstrumente – und dabei besonders die Klarinetten – kommen bei diesem Stück voll zur Geltung. „Viva Musica soll zeigen, wie viel Freude das Machen von Musik, aber auch das Hören von Musik bereitet“, erklärt Tobias Wunderle. „Deswegen ja auch der schöne Titel – es lebe die Musik!“Ein ganz besonderes Stück ist auch das Ton-Gemälde „Die Völkerschlacht bei Leipzig“, ein fast vergessenes Werk, welches die berühmte Schlacht musikalisch nacherzählt. „Aber keine Bange“, beruhigt der Orchesterleiter, „das Stück dauert nicht wie damals die Schlacht drei Tage, sondern fasst das Geschehen in rund 10 Minuten zusammen.“ Vor wenigen Monaten erst wurde die lange verschollene Partitur in einer alten Scheune bei Jena entdeckt und dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt zur Verfügung gestellt. „Somit sind wir das erste Musikkorps der Bundeswehr, die dieses Stück wieder zur Aufführung bringt“, freut sich Major Wunderle auf die Premiere in Greiz.

Mit Pauken und vielen Trompeten sorgt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt für mitreißende Konzerte. Foto: Ingo Glase

Aber neben vielen Märschen dürfen sich die Gäste auch auf andere beliebte Melodien freuen: „Im Jahr der Europameisterschaft kommen auch wir natürlich nicht um das Thema Fußball herum“, erklärt Tobias Wunderle augenzwinkernd. Das Medley „Elf Freunde“ ist eine runde Sache und vereint die musikalischen Fußball-Klassiker im fröhlichen Orchester-Sound á la James Last. Nicht nur für alle Fußball- und Blasmusik-Fans ist es ein Volltreffer mit den großen Hits „Fußball ist unser Leben“, dem WM-Lied der deutschen Fußball Nationalmannschaft von 1974, „Gute Freunde kann niemand trennen“, dem Kultsong mit Franz Beckenbauer, und dem Evergreen „Er steht im Tor“ von Wencke Myhre. Ebenfalls ein schwungvolles Medley ist das Stück „Spirit of 69“ – unter diesem Titel sind beliebte Schlager und Oldies aus den 60er Jahren zusammengefasst.

Aber nicht nur das Programm, nicht nur die Auswahl der Stücke begeistert die Gäste des Musikkorps, auch auch für die Qualität werden die Musikerinnen und Musikern in Uniform sehr geschätzt. Am 19. Februar kann man sich in der Vogtlandhalle davon überzeugen.

Tickets gibt es in der Vogtlandhalle, in der Tourist-Information und im Reisebüro am Burgplatz in Greiz sowie telefonisch unter 0361 / 227 5227. Die Vorverkaufsstellen für Zeulenroda (falls er auch dort erscheint) sind Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer (Bleichenweg 30) und das Reisebüro in der Schleizer Straße.