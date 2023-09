Alte Motorräder rollen durchs Vogtland

Höhepunkt des DKW-Treffens in Greiz war einmal mehr die Rundfahrt durch das sonnige Vogtland.

Greiz. Das 14. DKW-Treffen in Greiz wird von einer Rundfahrt durch die Region gekrönt.

Zum 14. DKW-Treffen mit einer Vogtlandrundfahrt hatte am vergangenen Samstag der DKW-Motorradclub eingeladen. Ort des Geschehens war der Obergrochlitzer Flugplatz. Kurz vor dem Start zur Ausfahrt durchs Vogtland winkten die Teilnehmer des 14. Treffens für unser Foto. Das Ostthüringer DKW-Treffen wurde von Thomas Proft und Claudia Schüler organisiert und lockte auch in diesem Jahr wieder 35 Teilnehmer auf den Greizer Flugplatz.

Die DKW-Community ist eine eingeschworene Truppe. „Des Knaben Wunsch“ buchstabierte man einst den DKW-Namen, der eigentlich Dampf-Kraft-Wagen bedeutet. Die Marke produzierte Motorräder in Zschopau – seit 1922. Zuvor wurden auch Zubehörteile für Haushaltsgeräte und Dampfmaschinen hergestellt – erst im Ersten Weltkrieg kam das Thema Fahrzeugproduktion durch den verstärkten Fokus auf Rüstungsgüter auf.

Den interessierten Besuchern wollten die Macher des Treffens in Greiz-Obergrochlitz vorführen, dass die alten Maschinen bis heute eine Faszination ausüben, und bei einer Ausfahrt durchs Vogtland auch die Verlässlichkeit präsentieren. Bei einer Funktionsvorführung auf dem Platz konnte jeder Teilnehmer die Zuverlässigkeit seines Motorrads unter Beweis stellen. Die DKW-Enthusiasten reisten aus verschiedenen Bundesländern in die Vogtlandregion. Darunter war auch Hans-Jörg Schubert aus Tharandt in Sachsen mit seiner DKW Supersport 500. Immerhin 94 Jahre hat das gute Stück auf dem Buckel – sie ist Baujahr 1929.

Carsten Fleischfresser aus Werneuchen bei Berlin hatte eine noch weitere Anreise auf sich genommen und erregte mit seinem 500er-Gespann bei den Besuchern große Aufmerksamkeit.

Die Tour führte die 35 Motorrad-Fans von Obergrochlitz über Arnsgrün, Büna, Wolfshain und Fröbersgrün zunächst einmal nach Schönbach, wo im „Schweizerhaus“ eine Rast angesagt war.

Der Luftsportverein Greiz-Obergrochlitz hatte das Treffen durch die Bereitstellung der sanitären Anlagen und von Getränken unterstützt.

„Der DKW-Motorrad-Club wurde 1989 von elf DKW-Motorrad-Freunden gegründet, deren gemeinsames Ziel es war, die Erhaltung, Pflege und auch den funktionellen Betrieb der gesamten Motorradpalette der DKW-Werke zu betreiben“, heißt es beim Verein, der heute mehr als 825 Mitglieder hat.