Alte „Schiri-Kamellen“ in Münchenbernsdorf ausgetauscht

Münchenbernsdorf. Zum achten Mal sind ehemalige Aktive aus dem alten Fußballkreis zusammengekommen.

Regelmäßig treffen sich ehemalige Vorsitzende, Stellvertreter, Spiel- und Nachwuchsausschuss-Mitglieder und Vorsitzende, Öffentlichkeitsarbeiter, Schiedsrichterobmänner und Schiedsrichteransetzer sowie Staffelleiter des hiesigen Fußballkreises, um sich an gute alte Zeiten zu erinnern.

Heute sind die einst höchst aktiven Ehrenamtlichen zwischen 60 und 83 Jahre alt. „Um uralte Geschichten auszugraben“, wie es der Niederpöllnitzer Rainer Müller beschreibt, wolle man diese Treffen auch künftig durchführen.

Der heute 68-jährige Müller war einst, wie alle anderen auch, in einer Funktion des ehemaligen Kreisfachausschusses (KFA) Fußball Greiz, der bis 2012 bestand, aktiv. Bereits zu DDR-Zeiten agierte er im KFA Gera-Land. Noch heute ist er als Vorsitzender des Jugendausschusses im Kreisfußballausschuss Ostthüringen und als aktiver Schiedsrichter auf dem Platz mit im Boot der ehrenamtlichen Arbeit.

Über drei Viertel der Teilnehmer am nun schon achten Treffen der auf dem Münchenbernsdorfer Sportplatz anwesenden ehemaligen und heutigen ehrenamtlichen Funktionäre waren und sind Schiedsrichter.

Der „ranghöchste Pfeifenmann“ dürfte der Greizer Gerhard Hanke sein, der bis zur Wende DDR-Liga-Spiele und danach Partien in der Amateur-Oberliga (damals 3. Liga) leitete.

Andere Teilnehmer brachten weitere Superlative mit. Die meisten Spiele unter den Anwesenden hat der ehemalige Langenwetzendorfer Ronald Patzer aufzuweisen. Mit über 3100 Partien ist er die „graue Eminenz des Schiedsrichterwesens im Landkreis Greiz. Seit 15 Jahren fungiert Patzer als Chef-Ansetzer aller Referees in Ostthüringen.

Mit 83 Jahren zum Training noch das Tor hüten

Der Nestor unter den ohnehin ja eher „reiferen Sportfreunden“, wie es Rainer Müller so wunderschön beschreibt, ist mit immerhin bereits 83 Jahren Rolf Kraft. Dieser war es auch, der das Funktionärstreffen einst initiierte. Noch heute sieht man ihn ab und an bei den Alten Herren in der benachbarten Turnhalle am Sportplatz zum Training. Voller Mut und Tatendrang stellt er sich dort ins Fußballtor.

Nach einem gemeinsamen gemütlichen Abendessen schwelgten die Teilnehmer in alten „Schiri-Kamellen“, teilten Erinnerungen und hatten fast drei Stunden im Sportheim beste Laune.

Für seine langjährige Tätigkeit als Schiedsrichter und Funktionär wurde der Weidaer Dieter Eisel (55 Jahre Referee) in Privatinitiative von den Anwesenden mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht.