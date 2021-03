Altenburg: Kindermuseumsnacht kann nicht stattfinden

Die Kindermuseumsnacht in Altenburg muss in diesem Jahr wegen Corona ausfallen.

Altenburg. Die Altenburger Museen planen trotz der Pandemie in den nächsten Monaten zahlreiche Veranstaltungen.

Die ursprünglich für den März 2021 geplante Kindermuseumsnacht in Altenburg kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Kleiner Trost: Am 20. September können Kinder im Rahmen des Thüringer Schlösserkindertages ein vielfältiges Programm erleben. So zumindest ist der Plan.

Geplante Museumsveranstaltungen

Die Thüringer Schlössertage im Residenzschloss Altenburg stehen dieses Jahr unter dem Motto „Aufgegangen! Gartenlust und fürstliche Gewächse“. Sie sind Teil des Begleitprogramms zum Ausstellungsprojekt „Grünes im Quadrat“ und finden vom 21. bis zum 24. Mai statt.

Zur 4. Liszt-Biennale Thüringen laden das Lindenau-Museum und das Residenzschloss am 22. Mai, 17 Uhr, zu gleich zwei Veranstaltungen ein. Zur Liszt-Nacht im Lindenau-Museum in der Kunstgasse 1 spielt der Osterländer Musikbund Stücke des bedeutenden Komponisten.

Zugleich bildet die Liszt-Biennale den Auftakt der Internationalen Sommerorgelkonzerte in der Schlosskirche des Residenzschlosses. Zu Beginn der Konzertreihe spielt Schlossorganist Felix Friedrich. Am 4. Juli, 18 Uhr, findet die Altenburger Museumsnacht statt. Zur Eröffnung der Veranstaltung im Lindenau-Museum wird die Band „Walkabees“ spielen.

Sein und Schein in Geschichte

Im Residenzschloss bleibt es musikalisch: Vom 12. bis 24. August finden mehrere Veranstaltungen im Rahmen des Altenburger Musikfestivals 2021 in den historischen Räumen statt. Im Anschluss daran, vom 29. August bis zum 4. September, wird zum 30. Mal die Thüringische Orgelakademie veranstaltet. Ein Teil davon ist am 3. September das Konzert der Besten.

Der Tag des Offenen Denkmals ist seit Anfang der 1990er-Jahre ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender vieler Kultureinrichtungen. Am 12. September, 18 Uhr, lädt deshalb auch das Residenzschloss Altenburg zu der Veranstaltung „Sein & Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege ein“.

Fokus auf Online-Aktivitäten

In der Zeit der coronabedingten Schließung der Kunst-und Kultureinrichtungen wurde bereits im vorigen Jahr im Lindenau-Museum ein besonderer Fokus auf Online-Aktivitäten gelegt. Das Museum hat seine Freunde aufgefordert, Kunstwerke einzusenden, die dann in einem Web-Museum auf der Homepage des Lindenau-Museums veröffentlicht wurden. Unter den zahlreichen Einsendungen befanden sich Kunstwerke unterschiedlichster Art, von denen 50 in die digitale Ausstellung aufgenommen wurden.

Mit den „Rezepten gegen Langeweile“ wurden auf der Website des Lindenau-Museums Anleitungen zur eigenen künstlerischen Betätigung veröffentlicht, um die Zeit während des Lockdowns abwechslungsreicher zu gestalten. Der Blog des Museums, in dem Mitarbeiter unterschiedliche Themen beleuchten, wurde in dieser Zeit in kürzeren Intervallen fortgeführt.

Mit dem erneuten Lockdown zum Ende des Jahres wurde eine Videoserie entwickelt, in der Mitarbeiter in kurzen Clips Einblicke in das Museum, seine Arbeit, Geschichte und Sammlung geben. Unter dem Titel „Kunst für Stubenhocker“ werden die kurzen Videos auf den Social-Media-Kanälen des Lindenau-Museums sowie der eigenen Website veröffentlicht.

Zehnprozentige Steigerung

Die Online-Angebote haben während der Schließungen neue Follower generiert haben. Auf den Netzwerken Facebook, Instagram und Twitter, die das Lindenau-Museum hauptsächlich bedient, konnten die Abonnentenzahlen um jeweils zehn Prozent gesteigert werden.