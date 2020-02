Altenburger Vorleser gewinnt in Greiz

Wer alle Stufen als Sieger nimmt, könnte Berlin in Begeisterung versetzen, mehrere Tage lang, mit Fernsehauftritt und allem Pipapo. Das wär’s.

Die erste Stufe im 61. Vorlesewettbewerb hatten die zehn Sechstklässler schon genommen, die gestern zum Kreisentscheid Landkreis Greiz und Altenburger Land in die Stadt- und Kreisbibliothek Greiz kamen. Sie hatten den Sieg in ihren Schulen davon getragen. Nun wurde die nächste Stufe erklommen. Gewinnen wollten sie alle und ihr Bestes gaben sie sowieso.

Für die vierköpfige Jury schien es eine nur schwer lösbare Aufgabe, den Besten zu finden. Denn die Vorleser waren klasse. Zwar nicht alle gleich gut, aber jeder mit Charme. Doch zunächst saßen sie an einem Tisch, einige mit zitternden Knien, andere rieben sich nervös die Hände oder zupften an ihren Pullovern herum. Carolin Beutler von der Bibliothek machte ihnen Mut, doch ehrlich gesagt, können Erwachsene, die dann alles bewerten, gut reden. Mut kommt erst beim Vorlesen. In der ersten Runde durften die sechs Mädchen und vier Jungen drei Minuten aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen und dem Publikum im voll besetzten Obergeschoss von Schutzmonstern, ersten Küssen, deutsch lernenden Römern und richtigen Mörderjagden erzählen.

Manch Vortrag war theaterreif, die Betonung saß an den richtigen Stellen, die Spannung des Textes wurde durch die Stimme noch verstärkt, die Lautstärken wechselten, die Melodie stimmte einfach.

Nun konnte man sagen, dass sie die Bücher ja auswendig kennen, die Textpassagen tausendmal üben. Aber beim Vorlesewettbewerb ist das System ausgeklügelt und will mit dem Vorlesen eines Fremdtextes noch genauer testen, was die Zwölfjährigen drauf haben. Und auch das war ein Vergnügen. Ein besonderes Vergnügen sogar, weil Carolin Beutler einen Text von Marc-Uwe Kling auf den Tisch legte, der ein interessantes Ereignis beleuchtete: „Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat.“ Jeder einzelne Vorleser, ob aus Berga, Auma, Greiz, Weida, Zeulenroda-Triebes oder Meuselwitz und Altenburg, legte sein ganzes Herzblut ins Vorlesen. Und die jungen Leute wurden noch angespornt durch die Lacher, die sie im Publikum erzeugten. So macht das Lesen Spaß.

Und darum ginge es, sagte Carolin Beutler. Den Spaß am Lesen fördern - tagtäglich und mit einem Vorlesewettbewerb. Doch einen Haken hat so ein Wettbewerb, es kann nur einer gewinnen. Diesmal seien sich Beutler, CDU-Stadträtin Reinhilde Machalett und Anke Hartmann vom Kleinauf-Theater recht schnell einig gewesen, sagt Jurymitglied Katja Grieser, OTZ Redaktionschefin Greiz/Zeulenroda/Schmölln. Seit einigen Jahren engagieren sich die Frauen beim Vorlesewettbewerb, einzig die CDU Stadträtin war für Christian Tischner (CDU, MdL) eingesprungen. Im Landtag war ja einiges los mit der Ministerpräsidentenwahl. Es wurde eine Überraschung mit Thomas Kemmerich (FDP). Vielleicht hinkt das Beispiel, aber für Anton Dähne vom Spalatingymnasium Altenburg dürfte die Freude ebenso groß gewesen sein. Auch für ihn kam die Wahl zum Sieger überraschend. „Wahnsinn, so schöne Angebote“, war denn auch die Jury begeistert, „ein hohes Niveau“. Nun heißt es für Anton beim Bezirksausscheid zu zeigen, was der sympathische Junge drauf hat. Und dann der Landesausscheid und dann das Bundesfinale und dann….