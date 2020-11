Das Vorhaben die Göltzschtalstraße zur Radstraße umzuwidmen, lehnt Thüringens Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP) ab. Das teilte er uns in einer Erklärung mit. Er fordert die Thüringer Landesregierung auf, den Vorschlag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr des Freistaates Sachsen zur Umwidmung abzulehnen.

„Ich halte es für ausgeschlossen, dass das Ziel einer Radstraße – nämlich dass in absehbarer Zeit auf dieser Straße mehr Fahrradfahrer als Pkw- und Lkw-Fahrer unterwegs sind – umgesetzt werden kann. Allein die 150 – 200 Lastkraftwagen pro Woche sowie die täglich (7 Tage die Woche) anfahrenden 130 Mitarbeiter, die den Betrieb der Papierfabrik Köhler in Greiz sicherstellen, werden das Verhältnis von Kraftverkehr zu Radverkehr auf dieser Straße immer dahingehend entscheidend beeinflussen“, erklärt er.

Benjamin-Immanuel Hoff (Linke,, Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft in Thüringen, teilte Bergner auf eine Anfrage seinerseits hin mit, dass ihm zum Thema seit dem 5. Oktober eine offizielle Offerte aus Sachsen vorliege. Der sächsische Vorschlag werde derzeit geprüft. Mit einem Ergebnis rechne Hoff Anfang nächsten Jahres. Hoff lasse im Schreiben an Bergner wissen, „dass der Göltzschtalradweg als touristische Radroute auf der L 1295 in Thüringen und auf der S 295 in Sachsen verläuft. Er ist als Radweg zwar noch nicht vollständig umgesetzt, aber bereits im Zielkonzept zum Radroutennetz Thüringen als touristische Radhauptroute enthalten.“ Für einen selbstständigen und straßenbegleitenden Radweg sieht Hoff aufgrund topographischer Gegebenheiten sowie vorhandener Schutzgebiete kaum Aussicht auf Erfolg.

Bergner widerspricht

Als diplomierter Straßenbauingenieur widerspricht Bergner diesen Aussagen. „Während die beteiligten Kommunen – egal ob in einem Zweckverband oder in welcher Rechtsform auch immer organisiert, bei der abgestuften Staats- beziehungsweise Landesstraße dauerhaft die erheblichen Unterhaltungskosten für die gesamte Straße einschließlich Ingenieurbauwerken und Böschungssicherung tragen müssten, sind mit Blick auf die einfacheren Planungsstandards von Radwegen alternative Trassenführungen unter anderem im Tal auch unter ökologischen Gesichtspunkten denkbar.“

CDU-Landtagsabgeordneter Christian Tischner äußert sich zu Bergners Forderung: „Denkverbote sind kein Maßstab für die Prüfung von Varianten und die Findung von Kompromissen. Es ist gut, wenn derzeit alle Akteure um eine Lösungssuche sich bemühen. Touristische und wirtschaftliche Interessen sind kein Widerspruch. Im Gegenteil beides hilft der Entwicklung unserer Region.“

Raphael Kürzinger, Oberbürgermeister von Reichenbach/Vogtland, erklärt: „Die Bürgermeister des Städteverbundes Nordöstliches Vogtland beschäftigen sich seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema. In dieser Zeit wurden mehrere Variantenprüfungen durchgeführt, um einen separaten, straßenbegleitenden Göltzschtalradweg zwischen Göltzschtalbrücke und Elstertalradweg zu errichten.“

Umfangreiche Gespräche

Umfangreiche Gespräche mit den beteiligten Straßenbauverwaltungen von Plauen und Gera sowie mit den Landkreisen Vogtlandkreis und Greiz habe es bereits gegeben. Kürzinger sagt, „die Erfolgsaussichten für einen solchen straßenbegleitenden Radweg sind sehr gering, da mehrere Schutzgebiete betroffen sind, topographische Herausforderungen bestehen sowie Brückenbauwerke zu errichten wären.“ Deshalb sei die Variante der Ausweisung einer Fahrradstraße auf der bestehenden bisherigen S 295/L 1295 die prüfenswerte und erfolgversprechende Möglichkeit, innerhalb einer angemessenen Zeit eine ansprechende Radverbindung zu erhalten. „Die Bürgermeister des Städteverbundes werden Landtagsabgeordneten Dirk Bergner sowie die Wahlkreisabgeordneten Christian Tischner (Greiz) und Stephan Hösl (Reichenbach) zu einem Gespräch einladen“, sagt Kürzinger.