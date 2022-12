Das Duo Liedfass spielt an diesem Wochenende, 10. und 11. Dezember, und am nächsten Wochenende, 17. und 18. Dezember, wieder auf dem romantischen Weihnachtsmarkt im Kulturhof Zickra auf.

Alternativer Adventsmarkt in Zickra

Zickra. Der Kulturhof Zickra lädt an diesem und am nächsten Wochenende ein.

Der Kulturhof in Zickra öffnet seine Pforten für einen alternativen Weihnachtsmarkt an diesem und am nächsten Wochenende, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Zahlreiche Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren dabei Kunsthandwerk. Dazu passend gibt es ein handgemachtes Kulturprogramm.

In liebevoller Handarbeit gefertigte Keramik, Buchbindearbeiten, Textilien, Floristik, Naturkosmetik, Seifen, Holz- und andere Schmuckstücke sind nur eine Auswahl der angebotenen Waren. Die zum Teil aus Tradition geführten Manufakturen interpretieren alte Techniken zum Teil neu und überraschen mit innovativen Produkten. Auf der Suche nach einem besonderen Geschenk wird der Besucher hier bestimmt fündig.

Einzigartige Stimmung

Der Weihnachtsmarkt in Zickra wird mit den Manufakturen zum Schauplatz für die Protagonisten – begleitet mit einem angenehmen Rahmenprogramm. An beiden Wochenenden musiziert das Duo Liedfass. Die unverwechselbare Combo lässt mit ihren Instrumenten folkloristisches Liedgut aufleben und schafft eine vergnügliche Stimmung. Außerdem begeistert Linda Trillhaase, wenn sie am Akkordeon musiziert.

Zum Verweilen und Aufwärmen laden die Hofcafés mit verschiedenen Köstlichkeiten wie Suppenspezialitäten oder hausgebackenen Plätzchen und Kuchen ein. Für einige gehört der Besuch auf dem Kulturhof mittlerweile zur Tradition. Und wer ihn noch nicht kennt, sollte sich von der einzigartigen Stimmung unbedingt einen Eindruck verschaffen. Für den Markt und sein Kulturprogramm wird für alle Besucher ab 12 Jahren ein Eintrittsgeld erhoben.

Weitere Informationen:www.kulturhof-zickra.de,Telefon 03 66 23 / 2 13 69