Altes Handy beim Schulfest in Zeulenroda gestohlen

Zeulenroda. In der Solle-Regelschule sucht ein Lehrer sein antiquiertes Smartphone.

Es war ein ganz wunderbares Schulfest, das man in der Solle-Regelschule am vergangenen Samstag gefeiert hat. Hunderte Besucher strömten durch das 60-jährige Schulgebäude und tauchten in Geschichte und Gegenwart der Bildungsstätte ein.

Viele Blicke zog dabei eine Ausstellung historischer und in die Jahre gekommener technischer Geräte an, die man auf dem Dachboden der Schule gefunden und aus der Lehrerschaft zusammengetragen hat. Unter anderem wurde ein in die Jahre gekommenes Samsung-Galaxy-S3-mini-Smartphone in bordeaux mit Katzenmotiv-Hülle gezeigt, das zwischen 13 und 14 Uhr auf wundersame Weise verschwand.

Wer Hinweise zur Wiederbeschaffung des Gerätes geben kann, Telefon 036628/82 783, dem winkt laut Aussage der Schule ein Belohnung von fünfzig Euro.