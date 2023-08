Das Obere Schloss in Greiz

Altes Schloss in Greiz hat viel zu erzählen

Greiz. Eine Führung für Kinder wird am Donnerstag, 10. August, angeboten.

Eine sagenhafte Schlossführung für Kinder wird an diesem Donnerstag, 10. August, ab 10 Uhr angeboten. Mit den Burgfräulein Johanna und Sabine geht es vom Torhaus des Oberen Schlosses Greiz zu einer sagenhaften und märchenhaften Runde.

Zu entdecken gibt es besondere Räume, wie zum Beispiel den Brunnenraum, das Gefängnis, den Pferdestall, in denen es vielleicht sogar spukt oder sich der Schlossgeist zu Wort meldet. Wer waren die Bewohner des Oberen Schlosses? Wer war zum Beispiel Konrad der Falkner und welche Geschichte erzählt vom sagenumwobenen Schlossmönch? An verschiedenen Stellen können Märchen geraten werden und vielleicht findet man in verborgenen Gängen einen Schatz.

Natürlich kann auch der weithin sichtbare Schlossturm erklommen und das große Uhrwerk der Turmuhr besichtigt werden. Wer sich die Geheimnisse des Oberen Schlosses nicht entgehen lassen will, kommt mit zu diesem Rundgang. „Es warten auf Euch die Burgfräulein Johanna und Sabine“, heißt es in der Ankündigung.

Teilnahmetickets sind in der Tourist-Information im Unteren Schloss Greiz erhältlich. Eintritt für Erwachsene: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro