Am Ausstellungsplan wird festgehalten

Greiz. Am 27. März hätte im Greizer Sommerpalais Schau über jüdisches Leben im 18. und 19. Jahrhundert öffnen sollen.

Auch wenn die Ausstellungen bislang niemand sehen kann, arbeiten die Mitarbeiter des Sommerpalais, als würde der Betrieb normal laufen. Das betont Eva-Maria von Máriássy, Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung im Sommerpalais Greiz.

Und so halte das Haus im Greizer Park auch eisern an seinem Ausstellungsplan für 2021 fest. „Jüdisches Leben in den Grafschaften Reuß-Greiz und dem späteren Fürstentum Reuß älterer Linie im 18. und frühen 19. Jahrhundert“ ist der Titel der Ausstellung die eigentlich am 27. März und bis 30. Mai für Besucher öffnen sollte.

Sie ordnet sich ein in das Thüringer Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“.

Zeitgenössische Karten verwendet

Mendel Meyer hatte es nicht leicht. Er ließ sich an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert in Greiz nieder und ist damit – soweit bisher nachweisbar – der erste Mensch jüdischen Glaubens, der dieses Abenteuer auf sich genommen hatte. Was hatte nicht allein die Niederlassungserlaubnis an Zeit, Nerven und Reichsthalern gekostet? Nun auch noch der Stadtbrand 1802, der Kauf gestohlenen Silbers aus der Herrschaft Frießnitz durch seine arglose Gattin Esther (sie hatte die Zeitung nicht gelesen) 1806, das Zerwürfnis mit Moses Levi 1813 und schließlich die Anschuldigungen seitens der Greizer Regierung 1819.

Mendel Meyer ist einer von mehreren Menschen jüdischen Glaubens, deren Lebensbilder – soweit anhand der im Landesarchiv Thüringen, Staatsarchiv Greiz vorhandenen Akten rekonstruierbar – im Rahmen der Ausstellung vorgestellt werden.

Die Verwendung zeitgenössischer Karten aus eigenem Bestand ermöglicht in diesem Zusammenhang eine geografische Kontextualisierung. Ergänzend präsentiert werden illustrierte Judaika aus dem Bestand der Bibliothek der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz.

Die verdienstvolle Tätigkeit von Jessica Hein, die gegenwärtig ihr Freiwilligenjahr im Sommerpalais absolviert, gibt in der vom Jüdischen Museum Berlin bereitgestellten, öffentlich zugänglichen Datenbank Jewish Places (www.jewish-places.de) schon jetzt und pandemieunabhängig Einblick in die Schicksale jüdischer Menschen in Greiz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.