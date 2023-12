Advent Am Sonntag: Advent in Greiz wie früher bei den Reußen

Greiz Wenn jetzt noch ein wenig Schnee fällt, dann ist alles angerichtet. Dann wäre das Untere Schloss wieder in eine besondere Adventslandschaft verwandelt. Am 3. Advent wird hier eine Fürstenweihnacht gefeiert.

Zu einer romantischen Fürstenweihnacht im Unteren Schloss laden am kommenden Sonntag der Förderverein und die Museen Greiz ein. Von 11 bis 18 Uhr kann man am Sonntag, dem 17. Dezember, ein Ambiente wie in alten Zeiten genießen. Der Hofstaat gibt sich mit seinen historischen Kostümen im Residenzschloss der Fürsten Reuss Aelterer Linie aus dem 19. Jahrhundert die Ehre und das Schloss und der Schlosshof werden für einen Tag zum lebendigen Schauplatz der Geschichte.

Unteres Schloss Greiz bietet am 3. Advent ein Fest für alles Sinne

Die festlichen Vorfreuden, historischen Kostüme, weihnachtlichen Düfte, Weihnachtskonzerte sowie die fürstlichen Genüsse bilden ein Fest für alle Sinne. „Der gesamte Hofstaat der Fürstenweihnacht ist in historische Kostüme gewandet und lädt zu einem Spaß für die ganze Familie in das Greizer Residenzschloss ein. Die Besucher erleben in dem romantischen Ambiente der historischen Räumlichkeiten des Unteren Schlosses Greiz eine weihnachtliche Zeitreise in das 18. und 19. Jahrhundert“, sagt Museumschef Rainer Koch.

Mit Modenschau und Austern mit Sekt in die Vorweihnachtszeit

Historische Modenschauen und Konzerte entführen die Besucher in längst vergangene, aber nicht vergessene Zeiten. Dazu bietet man besondere Genüsse für Zunge, Gaumen, Augen und Ohren als festliche Vorfreuden der Weihnachtszeit im Vogtland. Kinder und Erwachsene können Geschenke selbst fertigen oder sich von den fürstlichen Hoflieferanten fachmännisch beraten und zum Kauf eines Weihnachtsgeschenkes verführen lassen. Vielfältige lukullische Genüsse laden zur Verkostung ein. Auftakt für den Rundgang durch das fürstliche Ambiente bildet wieder der ziemlich blaublütig anmutende Genuss von Austern mit Sekt.

Kulinarischer Punsch nach Rezept von Hofkonditor Müller

Ein Spanferkel vom Spieß kredenzen die Hofköche zur herzhaften Stärkung. Hausgemachter Glühwein aus hervorragendem Rotwein mit Zimt, Nelken, Honig und anderen Zutaten erwärmt die Seele und belebt den Geist. Natürlich wird der traditionelle Glühwein wieder durch den Förderverein der Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz zubereitet. „Auch auf eine erneute Verkostung des einzigartigen ‚Heißen Bischofs“ , der im Vorjahr regen Zuspruch fand, können sich die Besucher wieder freuen. Das Getränk ist ein Punsch, der nach einem originalen Rezept aus dem 18. Jahrhundert des Greizer Hofkonditors Müller zubereitet wird. Hofkonditor Müller war am Greizer Hof für den 1722 geborenen und 1778 zum Fürsten erhobenen Heinrich XI. Fürst Reuss Aelterer Linie auf dem Oberen Schloss Greiz tätig. Unsere Museumsmitarbeiter bereiten den ‚Heissen Bischof‘ aus besten Zutaten – unter anderem gerösteten Pommeranzen und gutem Rotwein – zu. Somit können wir gemeinsam auf Heinrichs 301. Geburtstag anstoßen. So wird Geschichte auch als sinnlicher Genuss erlebbar“, schwärmt Rainer Koch.

Die Besucher kamen schon letztes Jahr in Scharen, als der Hofstaat zur Historischen Modenschau ins Untere Schloss in Greiz bei der beliebten Fürstenweihnacht einlud. Foto: Heidi Henze

Das musikalische Weihnachtsprogramm der Fürstenweihnacht ist in den historischen Räumlichkeiten besonders stimmungsvoll und umfasst klassische Konzerte auf höchstem Niveau. Von Bach bis Mozart wird Hofmusik in dem historischen Festsaal zu hören sein. Der Greizer Hofstaat wird wieder bei der historischen Modenschau pointenreich und unterhaltsam vorgestellt.

Ein besonderer Tipp: Der Besuch der „Fürstenweihnacht“ lässt sich ganz hervorragend mit dem Weihnachtsoratorium in der Stadtkirche St. Marien verbinden, das ab 17 Uhr zu Gehör kommt.

.