Amsel, Drossel, Fink und Star

Greiz-Obergrochlitz. So wie in der Überschrift heißt es in dem bekannten Kinderlied „Alle Vögel sind schon da“.

Der letztgenannte Federfreund wurde sogar 2018 zum Vogel des Jahres gekürt. In der Begründung des Naturschutzbundes Deutschland hieß es unter anderem: „Der Star ist kein gewöhnlicher Allerweltsvogel, denn er hat herausragende Talente. Er kann andere Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nachahmen und in seinen Gesang einbauen. Zu hören sind dann sogar Handyklingeltöne, Hundebellen oder Alarmanlagen.“ Ob die Bewohner in Obergrochlitz ebenso von falschen Klingeltönen in die Irre geführt wurden, ist nicht bekannt.

Aber in einem Garten des Greizer Ortsteils gelang dem Fotografen diese Aufnahme, auf welcher der Starennachwuchs aus dem Nest heraus um Futter bettelt – und schließlich auch erhört wird.