Amtsgericht Greiz öffnet ab 4. Mai wieder für Besucher

Greiz. Das Amtsgericht Greiz wird ab Montag, 4. Mai, wieder für den Besucherverkehr geöffnet, das teilt die Behörde nun mit.

Die Bürger würden aber weiterhin dringend gebeten, Anliegen möglichst schriftlich an das Amtsgericht Greiz, Brunnengasse 10, 07973 Greiz, zu richten. Anträge, welche nicht zwingend zu Protokoll der Rechtsantragsstelle gestellt werden müssen, werden vorerst nur schriftlich entgegengenommen. Die entsprechenden Unterlagen und Hinweise erhalten die Einwohner an der Pforte des Amtsgerichts.

Soweit es erforderlich ist, einen Antrag zu Protokoll zu geben, so wird gebeten, vorab telefonisch mit dem Amtsgericht Greiz unter 03661/61 50 Verbindung aufzunehmen.

Das Amtsgericht Greiz bleibt für die Bürger postalisch, per Fax unter 03661/615 117 und, zu den genannten Zeiten, auch telefonisch erreichbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass Besucher des Amtsgerichts Greiz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Zudem seien die allgemein geltenden Abstandsregeln zu beachten.

Die Öffnungszeiten des Amtsgerichts sind (in Klammern die Sprechzeiten der Bediensteten für Geschäftsbesorgungen):

Montag und Dienstag 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr (9 bis 12 Uhr), Mittwoch 8.30 bis 15.30 Uhr (keine Sprechzeit), Donnerstag 8.30 bis 16.30 Uhr (13 bis 16.30 Uhr), Freitag 8.30 bis 14.30 Uhr (keine Sprechzeit).