An den Kampf der Arbeiterklasse in Zickra erinnert

Anlässlich des 101. Jahrestages der Kapitulation der Kapp-Putschisten organisierte der Freidenker-Verband Thüringen unter der Regie von Kreisverbandsvorsitzendem Michael Gölles eine Gedenkfeier in Zickra. Am Ort des Geschehens, vor dem Gedenkstein, der an dieses Ereignis erinnern soll, wurde ein Kranz mit roten Nelken niedergelegt. Neben Arbeiterliedern gab es etliche Redebeiträge, unter anderem von Björn Harras, Mitglied des Landesverbandes der Linken in Thüringen. Er schickte seinen Beitrag als Audioaufzeichnung, weil er wegen der im Landkreis Greiz herrschenden Corona-Bedingungen nicht persönlich kommen konnte. Er erinnerte in seiner Rede daran, dass es auch heute noch nationalsozialistische Tendenzen und Rechtsradikalismus gebe. Als Beispiel nannte er die NSU-Morde. Zudem sei bedenklich, dass in Thüringen die AfD 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen habe, „eine Partei, die offen Rassismus und antidemokratische Haltungen propagiert“, so Harras. Die Vorsitzende des Freidenker-Landesverbandes Thüringen, Heike Cienskowski, betonte in ihrer Rede, dass der Kampf der Arbeiterklasse noch nicht vorbei sei. Schließlich entscheide die Politik in weiten Teilen zugunsten wirtschaftlicher Interessen statt für die arbeitende Bevölkerung. Sie forderte die rund 20 Teilnehmer dazu auf, wachsam zu bleiben.